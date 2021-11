Mind Fall : Le projet inattendu porté par Mathieu Kassovitz et Daisy Ridley !

On ne s’y attendait pas. Cependant, la nouvelle réjouit les cœurs de plus d’un. En effet, Mathieu Kassovitz s’apprête à produire un nouveau film en langue anglaise. L’homme va donc conduire Daisy Ridley dans le long-métrage intitulé Mind Fall. Ce dernier est un thriller qui campe le genre futuriste et qui va nous embarquer dans une immense vague de souvenirs. Apprenez-en plus dans la suite.

Le retour de Mathieu Kassovitz s’annonce spectaculaire

#DaisyRidley (Star Wars, Chaos Walking…) jouera dans le prochain film réalisé par #MathieuKassovitz. Mind Fall se présente comme un thriller futuriste, sur un scénario écrit par Graham Moore (The Imitation Game).

(via @DEADLINE) pic.twitter.com/YYfZpGhfxo — AlloCiné (@allocine) November 2, 2021

Réalisateur aujourd’hui, Mathieu Kassovitz a porté la casquette d’auteur fabuleux pendant plusieurs années. Toutefois, cela fait pratiquement dix ans que l’homme ne s’est plus illustré derrière une caméra. La dernière illustration du réalisateur de La Haine en 1994 et de Les Rivières pourpres en 2000 remonte à 2011.

À l’époque, c’était dans le cadre du film L’Ordre et la Morale où il campait un rôle d’acteur. Le retour annoncé par Deadline du cinéaste dans la carrure de réalisateur est donc un petit événement qui ne devrait pas passer inaperçu.

En plus, on se rappelle que ses expériences du côté des États-Unis avec Gothika et Babylon A.D ne relatent pas de bons souvenirs. D’ailleurs, le making of stupéfiant qu’il y a eu sur les coulisses du tournage de ce dernier peut en témoigner. On pouvait aisément y voir les difficultés que Mathieu Kassovitz a rencontrées dans la direction de ce film et surtout pour gérer Vin Diesel.

Cette fois, Mathieu Kassovitz fait son retour avec un nouveau projet en anglais. Intitulé Mind Fall, le film verra le réalisateur diriger Daisy Ridley. La jeune femme s’est révélée au grand public durant la toute récente trilogie Star Wars. Elle sera donc engagée pour mettre en avant un thriller futuriste qui a bien l’air d’être intrigant.

Quand Daisy Ridley passe pour la trafiquante de souvenirs

#DaisyRidley tiendra le rôle principal du thriller futuriste #MindFall de #MathieuKassovitz. L’histoire se déroulera dans un futur proche à Londres avec en toile de fond une drogue composée de souvenirs dérobés à des personnes et implantés à d’autres. pic.twitter.com/Rj8hrMuG6p — Cinephemeride [Fabrice] (@Cinephemeride) October 30, 2021

Le scénario de Mind Fall sera dirigé par Graham Moore, bien connu en tant que scénariste d’Imitation Game. Le long-métrage aura lieu à Londres, et il faudra s’apprêter à voir les souvenirs faire objet de trafics. En effet, nous embarquons dans un monde nouveau avec Mind Fall.

Grâce à une nouvelle technologie, il sera désormais possible de retirer physiquement les souvenirs du cerveau d’un individu. Ces derniers pourront ensuite être implantés dans celui d’un autre, permettant dans la foulée de vivre diverses sensations. Pour cette campagne, Daisy Ridley incarnera Ardis Varnado.

Il s’agit d’une trafiquante qui se charge d’extraire des souvenirs et de procéder à leur revente aux meilleurs acheteurs. Toutefois, ces souvenirs finissent par passer pour de véritables addictions, n’offrant plus la capacité de distinguer la réalité du passé. Ardis elle-même va se retrouver en pleine bataille face à cette drogue, au point même d’être accusée pour l’assassinat d’un de ses clients. Obligée alors de laver son honneur, la jeune femme va alors se lancer dans la quête de la vérité.

L’histoire relatée par Mind Fall a plutôt l’air intéressante, même s’il faut souligner que la thématique des souvenirs n’est pas innovante. En effet, Strange Days mettait également en avant un concept identique, tout comme Reminiscence ou encore Dr. Brain. Néanmoins, il va falloir rester attentif au projet.