Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo aurait été payée une somme astronomique pour ne pas révéler à quel point Patrick Dempsey était toxique

Patrick Dempsey aurait eu un comportement exécrable durant les tournages de la série

Isaiah Washington n’était pas non plus tout blanc

Ce qu’il se serait vraiment passé, c’est que Washington a insulté Patrick Dempsey « des choses comme « aucune chance que tu me traites comme ta p*te, (…) ou une tapette ». Des propos dont il s’est excusé. Il aurait ajouté « Ne me traite pas comme tu traites cette *** de Knight ». Plusieurs personnes du plateau étaient alors intervenues pour séparer Dempsey et Washington, dont l’actrice Katherine Heigl, et l’incident s’était arrêté là… jusqu’à ce que quelqu’un en parle à la presse. Dans les journaux, on apprend alors l’homosexualité de Knight, qui avait caché son homosexualité à ses proches et dont la vie privée s’était retrouvée étalée aux yeux de tous. Le 7 juin 2007, ABC annonçait que le contrat de Isaiah Washington n’était pas renouvelé et qu’il quittait Grey’s Anatomy.

Ellen Pompeo aurait accepté de se taire sur le comportement de Dempsey en échange d’une grosse somme