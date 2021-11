Netflix Gaming arrive en France : Comment essayer les 5 jeux proposés ?

L’offre gaming de Netflix comprend 5 jeux

Pour le moment, l’offre comprend uniquement cinq jeux mais cela compte évoluer. En effet, Netflix assure vouloir « constituer une bibliothèque de jeux qui réponde aux envies de chacune et chacun d’entre vous« . Depuis ce mardi, la plateforme a déployé son offre d’accès à des jeux mobiles pour ses abonnés. Une première tentative de diversifier son offre avec du contenu pour tous publics et des jeux surtout sans prétention. Netflix s’impose donc comme une plateforme polyvalente qui propose de l’occupation pour chaque moment de la journée. En tout cas, ce nouveau service se veut néanmoins « le début pour nous d’une grande expérience de jeu ».

Il est temps de vous parler gaming ! 👾 A partir de DEMAIN, 5 jeux seront disponibles directement via votre application Netflix sur mobile et tablette (Android pour l’instant). C’est le tout début de l’aventure, de nombreux ajouts et optimisations sont à venir ! pic.twitter.com/jjVhSPqDhs — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2021

Le premier jeu, Stranger Things : 1984, propose un retour en 1984 dans un jeu d’action-aventure dans des endroits célèbres d’Hawkins. Suivez Hopper et les enfants dans le monde à l’envers dans ce jeu délicieusement rétro où vous devrez résoudre des énigmes en vous appuyant sur les forces de chacun et leurs armes. Le deuxième jeu, Stranger Things 3 : Le Jeu, est un beat ’em up tiré de la saison 3 de la série : il est disponible sur consoles, PC et mobiles à sa sortie depuis 2019. Il joue la carte du pixel 16 bits en vue aérienne. Vous pouvez y incarner l’un des 12 personnages de la série (Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max, Hopper, Joyce, Jonathan, Nancy, Steve, Erica). Vous pouvez choisir de jouer en solo ou en coopératif local.

Netflix se lance aujourd’hui dans le gaming avec 5 jeux proposés sur mobile et tablette (uniquement Android, pour l’instant), une offre qui s’étendra bien sûr avec le temps. pic.twitter.com/MwDCWpQNK0 — Mathias 🎬🎮 (@mathiasleroy) November 3, 2021

Le troisième jeu, c’est Shooting Hoops, un jeu d’adresse mêlant basket et fléchettes pour bien viser, le quatrième est Card Blast, un jeu de poker revisité façon casse-tête, en solo ou multi et enfin, le dernier jeu est TeeterUp, un jeu jouant sur la gravité avec une balle à guider dans un trou. Les jeux sont disponibles en français si c’est la langue définie dans les préférences de votre compte. Sinon, ils basculeront dans la langue choisie. Certains jeux ne nécessitent pas de connexion Internet et pourront être disponibles hors ligne.

Comment accéder à Netflix GAMING ?

Il faut tout d’abord être abonné à la plateforme et avoir recours à un smartphone ou une tablette sous Android. Les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad devront encore patienter, tout comme les utilisateurs de PC Windows ou Mac. Ensuite, il faut lancer son application Netflix et un nouvel espace Netflix Jeux va faire son apparition. C’est là que vous trouverez les jeux disponibles. Si vous êtes sur smartphone, tout se déroule dans l’espace Jeux. Si vous êtes sur tablette, vous pouvez également sélectionner des jeux dans le menu déroulant Catégories.

Netflix Gaming est disponible en France, comment jouer aux 5 premiers jeux vidéo ? https://t.co/MfxOCRtyXZ — Maxime (@Weamix_) November 3, 2021