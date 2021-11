Oppenheimer : Le prochain film de Christopher Nolan pourrait voir Robert Downey Jr. et Matt Damon s’illustrer !

Décidément, on dirait bien que Christopher Nolan s’est mis à l’idée qu’un casting de luxe serait l’idéal pour son prochain film Oppenheimer. C’est en tout cas ce qu’on peut déjà penser avec la présence de Robert Jr. et Matt Damon au casting de ce dernier. Après avoir fait appel à Cillian Murphy et Emily Blunt, le réalisateur attire d’autres cadors du cinéma. On vous en dit plus dans la suite.

Retour sur les origines de la bombe atomique avec Christopher Nolan

Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon : voici à quoi devrait ressembler le casting du prochain film de Christopher Nolan, #OPPENHEIMER, consacré à la genèse de la bombe atomique ! ⚗️ — https://t.co/Xtvzv15ZKb pic.twitter.com/39O0f5W1w7 — SensCritique (@SensCritique) November 2, 2021

Oppenheimer est un super projet que pilote Christopher Nolan. Pour l’heure, le nouveau film de ce dernier est en train d’être monté. Après la sortie de Tenet il y a un peu plus d’un an, l’homme revient avec un projet explosif.

Cette fois, les collaborations avec Warner ne sont plus d’actualité à cause de certains désaccords. Universal n’a alors pas tardé pour attirer Nolan dans sa barque en lui offrant toutes les garanties qu’il désirait. Le réalisateur peut même être assuré de voir une de ses productions sortir dans les salles.

Le nouveau long-métrage de Nolan nous embarquera dans la vie du physicien à l’origine de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Oppenheimer va donc relater le parcours de Robert Oppenheimer, et il va falloir compter sur Cillian Murphy pour incarner ce dernier. Tout récemment, c’était Emily Blunt qui a rejoint le projet dans l’optique de s’accaparer le premier rôle féminin.

La presse américaine laissait entendre que le cinéaste serait en train de monter un casting stratosphérique. Chose qui a l’air de se concrétiser, surtout qu’il n’y a pas grand monde qui pourrait refuser de tourner avec le célèbre réalisateur. Les téléspectateurs étaient donc dans l’attente de voir la liste des prochains acteurs qui allaient aborder le navire.

Quand deux grands noms sont évoqués dans Oppenheimer

Robert Downey Jr. et Matt Damon rejoignent le casting de « Oppenheimer », le nouveau film de Christopher Nolan ! Cillian Murphy tiendra le rôle principal. pic.twitter.com/wE6hfpshSM — Views (@views_mag) November 2, 2021

Selon les informations publiées par Deadline, Robert Downey Jr. et Matt Damon négocieraient actuellement pour intégrer le générique. Dans ce sens, on pourrait facilement évoquer un rassemblement de superstars et d’acteurs très populaires. Certes, les deals n’ont pas encore été signés. Néanmoins, si le média américain a pris la peine de lâcher cette information poignante, c’est que tout avance bien.

Jusque-là, aucun détail n’a encore circulé sur les rôles que les deux stars pourraient décrocher. Toutefois, il n’y a pas de doute dans le fait que leurs illustrations impactent fortement le scénario. Encore que Christopher ne va pas se permettre d’inviter de si grands acteurs pour les faire figurer juste quelques minutes.

Selon les derniers rapports, le budget alloué à Oppenheimer tournerait autour de 100 millions de dollars avec une bonne partie dédiée au casting. Le salaire des deux prochaines recrues va beaucoup peser dans la balance, surtout concernant l’interprète d’Iron Man dans le MCU. Ce dernier a la réputation de demander des sommes colossales.

Oppenheimer n’a pas une thématique très bancable. Ce n’est donc pas surprenant de voir le réalisateur miser sur un casting XXL pour compenser ce point et s’attirer de grandes audiences. Les prochaines semaines seront certainement marquées par l’arrivée d’autres personnalités bien connues du public. Le tournage de Oppenheimer débutera en début 2022 si tout se passe bien et il fera sa sortie aux États-Unis le 21 juillet 2023.