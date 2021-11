Thor Love and Thunder : Les nouvelles photos du tournage du film apparaissent et intriguent les fans !

L’un des films que les fans de super-héros attendent impatiemment pour 2022, est Thor : Love and Thunder. Pour faire patienter, des clichés du tournage ont été dévoilés, augmentant encore plus l’excitation, et par ricochet, plusieurs questionnements.

Encore un futur film à succès pour la saga de Thor ?

Chris Hemsworth et Natalie Portman sont de retour sur le tournage du film « Thor: Love And Thunder » pour des reshoots.⚡ pic.twitter.com/4Zn1hvy7fV — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 30, 2021

Les 1ers films solo de Thor ont eu du mal à convaincre le public. Cependant, ce n’était pas le talent de l’acteur principal Chris Hemsworth qui était en cause. Ces films ont commencé en 2010, et cela concerne les 2 premiers volets de la saga. Depuis que Taika Waititi est arrivé dans la firme Marvel, les choses ont changé. Avec lui à la barre, Thor : Ragnarok a vu le jour en 2017.

Chris Hemsworth était toujours dans la peau du Dieu du tonnerre, et grâce au style du nouveau réalisateur néo-zélandais, le succès commercial a été fulgurant. En effet, on parle de 853 millions de dollars en termes de recettes mondiales. De même, la critique a été favorable à cette œuvre, qui était le 1er blockbuster américain de Taika Waititi.

Avec une telle réussite à la clé, on ne s’étonne donc pas que le 4e volet de la saga Thor lui ait été confié. En plus d’être le metteur en scène, il interprètera en motion capture, le personnage de Korg dans Thor : Love & Thunder.

Des images qui suscitent plusieurs interrogations

Nouvelles photos de tournage de Thor Love and Thunder pic.twitter.com/XkjyyYLOou — La Ligue Des Nakamas (@LLDNofficiel) November 2, 2021

L’intrigue de Thor : Love and Thunder se déroule avant ceux des Gardiens de la galaxie, mais après Avengers Endgame. Pour ce que l’on sait d’autres, le personnage de Zeus sera joué par Russell, et le vilain de l’histoire sera Gorr, surnommé le massacreur de Dieux. C’est Christian Bale qui interprétera ce rôle. Comme dans les autres aventures de Thor, on verra Natalie Portman en tant que Jane Foster. D’après le teaser, on dirait même qu’elle obtient les pouvoirs du Dieu du Tonnerre.

On aura des personnages de la saga Les Gardiens de la Galaxie qui interviendront dans le film. Ce sera le cas de Star-Lord joué par Chris Pratt, ou de Karen Gillan dans la peau de Nebula.

Le tournage du film Marvel est toujours en cours, et des images ont donc été dévoilées. Sur certaines, on peut voir Thor et Jane Foster se balader bras dessus bras dessous dans la rue. Cela intrigue les fans, car dans les derniers films des Avengers, Thor a subtilement laissé entendre que c’était fini entre Jane Foster et lui. Du coup, on se demande si les amoureux se sont rabibochés entre temps.

Certains se demandent par contre s’il ne s’agirait pas d’un flash back, pour expliquer peut être ce qui s’est passé pour que les tourtereaux aient rompu. Ces photos apportent encore bien des questionnements. Heureusement, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour avoir les réponses, puisque Thor : Love and Thunder sortira au cinéma dès le 11 février 2022.