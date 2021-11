Shonda Rimes révèle vouloir faire 8 saisons de « la Chronique des Bridgerton ! »

Shonda Rhimes a déclaré à Variety qu’elle aimerait faire 8 saisons de La Chronique de Bridgerton !

La productrice américaine Shonda Rhimes ne manque pas d’ambition pour La Chronique de Bridgerton. La série est une des séries les plus regardées de Netflix, avec plus de 82 millions d’internautes avaient suivi les aventures de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Basset (René-Jean Page). Et les fans de la série sont impatients de découvrir la suite depuis que Netflix a confirmé une saison 2 le 21 janvier 2021 et une saison 3 et 4 le 13 avril 2021.

⚠️ • Shonda Rimes aimerait qu’il y ai 8 saisons pour #Bridgerton. — BRIDGERTON France (@BridgertonFR) November 4, 2021

Dans un entretien accordé à Variety, la productrice Shonda Rhimes en a dévoilé un peu plus sur la suite du succès Netflix. La productrice a déclaré qu’elle espérait produire « au moins » huit saisons. « Il y a huit frères et sœurs dans le clan Bridgerton, et en ce qui me concerne, il y a huit saisons de « La Chronique des Bridgerton »… et peut-être plus« , a confié la productrice de Grey’s Anatomy. De plus, il y a 8 livres donc 8 saisons seraient logique. Actuellement en tournage au Royaume-Uni, cette nouvelle saison se concentrera cette fois-ci sur l’aîné de la famille, le vicomte Anthony Bridgerton, bien décidé à se marier avec son love interest Kate.

Une bonne nouvelle ? Les internautes ne sont pas de cet avis

En effet, les téléspectateurs semblent un peu septiques à cette annonce. Sous la publication du compte Instagram GossipRoomoff, ils pensent que 8 saisons serait de trop, malgré le fait qu’il y a bien 8 livres qui ont inspirés la Chronique des Bridgerton. « Déjà sortez la saison 2 et on verra après », « Ça va finir comme les feux de l’amour », « wsh elle abuse un peu nan ? La série est bien et tout mais bon« , peut-on lire en commentaires.

Beaucoup regrettent le départ de Regé-Jean Page

Regé-Jean Page, l’interprète du duc de Hastings, n’apparaîtra pas dans la deuxième saison, pour le plus grand malheur des fans. L’acteur de 31 travaille sur un autre projet et sera bientôt sur l’affiche de « The Gray Man« , réalisé par Anthony et Joe Russo, avec Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. C’est actuellement le film le plus cher plus cher produit par Netflix, selon Deadline.

nan mais quoi rene jean page il ne va pas reprendre son rôle dans la saison 2 de bridgerton ???? nan mais je rêve la — 1m57 (@manonbcqb) April 2, 2021

Seulement, les internautes ne voient pas l’intérêt de faire autant de saisons sans l’atout masculin principal de la saison 1. Sur les réseaux sociaux, on peut lire plusieurs commentaires du type : « Sans le Duc à quoi bon ? », « Sans le duc, non merci. » Peut-être y aurait-il une chance que l’acteur revienne dans la série plus tard, mais ce n’est pas l’avis de Shonda Rimes. En effet, cette dernière pense que l’acteur ne reviendra jamais dans La Chronique des Bridgerton : « C’est une énorme star aujourd’hui. Et comme je l’ai déjà dit, l’idée qu’on puisse le laisser dans le fond n’a aucune logique pour moi. Qu’est-ce qu’il ferait là ? ». Elle avait même tenté de le convaincre de jouer dans la saison 2, même pour un rôle moins conséquent, en lui offrant une somme d’argent plutôt généreuse.