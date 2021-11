« Blanche Neige », le film : Disney choisit Gal Gadot comme Reine Maléfique !

Les films d'animation Disney sont de plus en plus adaptés en films : La Belle et la Bête l'a déjà été 2 fois, Cendrillon l'a été plusieurs fois aussi, Peter Pan, la Petite Sirène et Pinnochio également. Même Blanche-Neige l'a déjà été : "Blanche-Neige et le Chasseur", sortit en 2012 ou encore "Maléfique" dérivé du même univers. Cette fois, le nouveau film "Blanche-Neige" sera un remake en live-action du dessin animé du même nom.

L’actrice Gal Gadot interprétera la Méchante Reine dans le prochain film « Blanche-Neige » de Disney

L’actrice israélienne rejoint ainsi Rachel Zegler, qui incarnera la célèbre princesse Blanche-Neige dans ce remake tourné en prises de vues réelles. Le remake de Blanche-Neige prend progressivement forme. Après Rachel Zegler (West Side Story), castée dans le rôle de Blanche-Neige, c’est Gal Gadot (Wonder Woman, Fast and Furious) qui va très bientôt rejoindre la distribution du film en tant que Reine Maléfique, selon Deadline ce mercredi 3 novembre. Une information que l’actrice a confirmé chez Entertainment Tonight, sur le tapis rouge de l’avant-première de Red Notice, attendu le 12 novembre sur Netflix. L’actrice est très en vogue et sa carrière est probablement à son summum.

« Je suis excitée de l’interpréter, de créer un personnage méchant iconique avec ma propre voix », exprime Gal Gadot, qui semble être très impatiente à l’idée d’incarner celle qui représente la Méchante Reine, paru dans le conte des frères Grimm en 1812. « Miroir, mon beau miroir… J’ai hâte!« , ajoute la jolie brune. Au moins, on sait déjà qu’il ne ment pas en disant que c’est elle la plus belle. En acceptant de jouer la Méchante Reine, Gal Gadot rejoint donc la liste des stars qui ont interprété des vilains Disney iconiques dans des adaptations live, comme Angelina Jolie qui a joué Maléfique ou Cate Blanchett, la belle-mère dans Cendrillon. Elle prend aussi la suite de Julia Roberts qui avait incarné la terrible reine dans le Blanche Neige de 2012 et Charlize Theron qui l’avait jouée dans Blanche Neige et le Chasseur, sorti la même année. Selon Deadline, Gal Gadot rejoint Rachel Zegler au casting du live action BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS et incarnera la Méchante Reine. 👑 La production du film réalisé par Marc Webb devrait commencer en 2022. 🎥 — https://t.co/VCFthmw7sm pic.twitter.com/zzwFVTlT2s — SensCritique (@SensCritique) November 4, 2021

Comment se dessine le remake de Blanche-Neige ?

Réalisé par Marc Webb et produit par Marc Platt, le film, tourné en prises de vues réelles, sera l’adaptation directe du premier dessin animé sorti en 1938, Blanche-Neige et les sept nains, lui-même inspiré du conte pour enfants. L’histoire et les musiques originales seront donc reprises de ces oeuvres, avec notamment l’ajout de nouveaux éléments dont une nouvelle bande-son composée par Benj Pasek et Justin Paul (La La Land).

Le tournage devrait commencer en 2022 et pout le moment, seulement Rachel Zegler, recrutée en juin dernier pour incarner Blanche-Neige et Gal Gadot sont connues au casting. Rachel Zegler est encore inconnue du public et a été choisie par Steven Spielberg pour camper Maria dans son remake de West Side Story attendu en décembre prochain. Elle sera aussi à l’affiche de Shazam ! Fury of the Gods en 2023 avant al sortie du film Blanche-Neige. En projet depuis plusieurs années, l’adaptation sera réalisée en prises de vue réelles, du tout premier long-métrage d’animation Disney.