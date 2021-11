Les Rois de l’arnaque : Le documentaire Netflix fascinant sur l’escroquerie aux quotas carbone que vous devez absolument regarder

"Les Rois de l'arnaque" est un documentaire sortit le 3 novembre sur Netflix. Signé Guillaume Nicloux et tiré d'une histoire vraie, il retrace l’ascension et la chute des auteurs de la fraude à la TVA sur les quotas d’émission de carbone. Pourquoi devez-vous absolument le regarder ?

L’histoire du braquage du siècle

Rien que ça. Dans le documentaire Les Rois de l’arnaque, le réalisateur Guillaume Nicloux (L’Enlèvement de Michel Houellebecq, Valley of Love, Thalasso…) explore l’histoire du casse du siècle en retraçant comment des individus venus de nulle part ont dérobé plus d’un milliard d’euros à l’Etat entre 2008 et 2009. Une histoire vraie, parsemé de références : le Gordon Gekko d’Oliver Stone, Prison Break et même Le Livre de la jungle… Une histoire prenante, pleine de suspense sur la plus grosse escroquerie jamais réalisée en France.

Une ascension incroyable, suivit d’une chute destructive

Les Rois de l’Arnaque offre un éclairage intéressant sur l’affaire mais surtout sur la personnalité de ses protagonistes. Souvent comparés aux Sopranos ou aux Affranchis par la presse française, ils auraient soutirés 283 millions d’euros au fisc français. Un chiffre qui ne correspond qu’à l’estimation réalisée par la justice pour déterminer le montant des dommages et intérêts, le documentaire laisse imaginer que la somme réelle était bien plus importante.

Marco Mouly comme personnage emblématique avec une personnalité extravagante

Mardoché, aka Marco Mouly, apparaît avec 20 kilos de moins suite à 8 ans de prison. Il raconte comment la fête a dégénéré et cette interminable gueule de bois. Son discours est rempli de punchlines, il court sur un tapis roulant, fonce au volant d’un bolide, fait le plein d’essence, se dandine seul sur le dancefloor, complimente un acrobate sur une piste de cirque, donne son avis sur ses soirées avec Pharrell Williams (« bof, pas d’ambiance »), Akon (il adore) et Puff Daddy « c’est tout ce que t’aimes »). Il est est censé être détestable mais sa forte personnalité le rend très interessant. « Il est complètement fou mais je l’aime bien quand même…« , confirme Patrice Amar, le procureur financier. C’est probablement ce que le téléspectateur va penser du personnage.

J ai mate hier soir le docu #lesroisdelarnaque Le Marco Mouly il vaut son pesant de cacahuètes 🤣Un moment le journaliste lui dit : « Ca vous a rapporté 183 millions » et le Marco qui répond « Mais on avait des frais ! » 🤣 C est un tueur ce mec #MarcoMouly #Netflix #TaxeCarbone — Marion (@MarionDansLaCom) November 4, 2021

Si Marco Mouly attire autant les caméras, c’est notamment parce que ses deux compagnons, Arnaud Mimran et Samy Souied ne sont plus en mesure de témoigner de leurs actes : Samy Souied a été assassiné en 2010 dans des circonstances inconnues et Arnaud Mimran a été condamné au début de l’été à treize ans de réclusion pour son implication dans la séquestration d’un financier suisse. Marco Mouly, lui, a purgé sa peine et peut donc librement donner sa version de l’affaire dans une succession de témoignages, dont un livré depuis une table du Club Montmartre.