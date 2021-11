Amazon Prime Vidéo prépare une série documentaire immersive sur Paul Pogba

Thomas Dubois souhaite produite une douzaine de créations originales en 2022

Le directeur des créations originales françaises de la plateforme a accordé un entretien exclusif à puremedias.com. Depuis septembre, la plateforme a mis en ligne de nombreuses productions originales telles que des divertissements (Celebrity Hunted – Chasse à l’homme et la saison 2 de True Story, le documentaire sur Orelsan ou encore le film avec Mélanie Laurent, Le bal des folles. Selon Thomas Dubois, il s’agit là d’un bilan très positif pour les créations originales françaises Amazon Prime Video « D’un point de vue des créations originales françaises, nous arrivons à avoir une cadence et une qualité de propositions. C’est le résultat de plusieurs mois, voire plusieurs années de travail, pour mettre tout ça en place. Nous sommes en train de voir la partie émergée de l’iceberg, sur des propositions complémentaires et différentes« , exprime le directeur des créations.

Par an, ce dernier espère sortir une douzaine de créations originales « Nous aurons proposé une dizaine de productions en 2021. Nous serons sur une douzaine en 2022. L’idée est de voir ce nombre grandir, tout en s’assurant de proposer d’autres contenus, liés aux pré-achats de formats et aux achats de documentaires, déjà pré-tournés. Le volume d’Amazon Originals en France sera encore plus important.« , raconte Thomas Dubois.

Amazon Prime Vidéo est sur le tournage d’une série documentaire sur Paul Pogba

Dans le même esprit que le documentaire sur Orelsan, Amazon Prime Vidéo tourne depuis quelques mois une série documentaire sur Paul Pogba. Une série qui se veut « authentique et en immersion comme rarement nous l’avons eu dans la vie et dans la tête d’un joueur de football, à un instant clé de sa carrière. Nous ne nous interdisons rien. » Un projet qui promet ! En effet, après avoir décroché les droits télés du championnat de France de football (Ligue 1), Amazon Prime devient une des références dans le football français. Après avoir mis en ligne un documentaire sur deux saisons passées dans les vestiaires du Paris Saint-Germain, ce sera donc Paul Pogba qui sera mis à l’honneur dans une mini-série documentaire.

