Swan Song : Le film Apple porté par l’acteur Mahershala Ali se dévoile dans une bande-annonce des plus émouvantes !

C’est un film dramatique que nous propose Apple avec sa prochaine fiction Swan Song. Alors que la bande-annonce vient d’être révélée, on découvre qu’il y aura un fond de science-fiction dans ce film très émouvant porté par l’acteur Mahershala Ali.

Apple s’offre Mahershala Ali pour un film plein d’émotions

Personne ne veut être à la traîne, alors tout comme ses concurrents, Apple ne cesse de développer son service de streaming. Les programmes, séries et films intègrent donc la plateforme de façon régulière, pour satisfaire les abonnés. Pour les œuvres originales de la plateforme, la firme s’efforce de mettre au casting, au moins un gros nom afin d’attirer encore plus d’abonnés.

Ce fût le cas avec l’un des derniers films de la plateforme de streaming intitulé Cherry. Il a été porté par le jeune acteur Tom Holland (C’est lui qui incarne Spiderman chez Marvel depuis 2016). Pour son film Swan Song, Apple a décidé de faire appel à Mahershala Ali, célèbre acteur à la filmographie impressionnante.

On sait déjà de quoi va parler Swan Song, et le scénario se déroule dans un futur proche où la technologie a évolué. Le film tourne autour de Cameron, incarné par Mahershala Ali. Celui-ci est un mari et un père aimant, mais malheureusement, il apprend qu’il souffre d’une maladie incurable. Puisque la médecine a évolué, une solution alternative est proposée à Cameron, pour qu’il puisse épargner à sa famille la souffrance du deuil.

Un scénario qui nous plonge un peu dans la science-fiction, et apporte de nombreuses questions. Voilà Cameron qui a peu de temps devant lui, et c’est à ce moment qu’il commence par en apprendre plus sur l’amour et la vie. Dans le but de rendre heureux ceux que l’on aime, jusqu’où est-il possible d’aller ?

Une bande-annonce qui en dit assez sur le film

Le synopsis du film donne déjà le ton, et on se doute qu’on est en présence d’un film plein d’émotions. La bande-annonce du film que vient de diffuser Apple vient confirmer ce fait avec des images qui parlent d’elles-mêmes. On est donc en présence d’un drame éprouvant et personnel, qui tire un peu sur de la science-fiction. En effet, sur l’une des images, on voit Cameron faisant face à son double… celui qui a donc été conçu pour prendre place auprès de sa famille quand il ne sera plus là !

Swan Song a un aspect dramatique et plein d’émotions qui va faire travailler les glandes lacrymales chez plus d’un. De la bande annonce, on peut déjà déduire que la performance de Mahershala Ali semble encore une fois être remarquable. De quoi rappeler ses précédents films comme Moonlight (2017) et Green Book (2019). Il faut savoir que pour ces 2 œuvres particulièrement, Mahershala Ali a remporté 2 fois l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Le 17 décembre 2021, il faudra sortir les mouchoirs pour suivre Swan Song sur Apple TV +.