Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City : Une bande-annonce qui promet un projet terrifiant !

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City n’a pas fini de se montrer au public. Cette fois, c’est à une dernière bande-annonce quasi horrifique qu’on a eu droit. La production promet d’embarquer les téléspectateurs dans une atmosphère terrifiante pour la nouvelle adaptation de la franchise vidéoludique. On vous en apprend davantage dans la suite.

La renaissance de Resident Evil

Resident Evil est une célèbre saga vidéoludique. Elle a inspiré la réalisation d’un premier film en 2002 signé Paul W. S. Anderson. L’adaptation était plutôt intéressante dans un style de série B. Par la suite, d’autres suites se sont enchaînées au sein desquelles on retrouvait Milla Jovovich dans des conditions toujours plus improbables.

Comme d’habitude, il faut en découdre avec les zombies et créatures de plus en plus effroyables. En réalité, ces films n’ont pas vraiment honoré les jeux vidéos. Une raison de plus qui justifie la grande attente du reboot Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City.

Dans ce dernier, on s’attend à retrouver la grande partie des personnages principaux des jeux. Partant de Jill Valentine à Chris Redfield, en passant par Leon S. Kennedy et Albert Wesker, il faut dire que les retrouvailles s’annoncent plaisantes. À la tête de l’équipe, on retrouve Claire Redfield qui sans doute sera l’héroïne principale de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City.

Ce sera Kaya Scodelario qui interprètera cette dernière. Soulignons que le film nous embarquera en 1998 à Raccoon City. Il s’agit d’une ville ayant sombré dans la ruine totale après le départ de Umbrella Corporation, une grande industrie pharmaceutique. De nombreuses créatures redoutables et mortelles vont alors prendre vie dans les entrailles du manoir Spencer et s’attaquer à la ville.

La dernière bande-annonce 100% horreur

Les deux précédentes bandes-annonces de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City semblaient nous avoir assez parlé sur le film. Toutefois, c’était sans compter sur la troisième vidéo qui a récemment été publiée. Celle-ci n’a carrément rien de similaire aux autres.

En effet, on avait précédemment eu droit à de l’action. Pour la nouvelle et dernière vidéo, c’est plutôt l’aspect horrifique qui a été mis en avant. Les images sont certes moins explosives, mais elles font grimper la tension à travers les créatures horribles de l’œuvre.

Au prime abord, les téléspectateurs peuvent voir une petite fille s’approcher d’un être d’une forme anormale. Ce dernier n’a pas du tout l’air de vouloir son bien. Par la suite, on peut aisément comprendre qu’il s’agit des recherches et expériences dirigées par Umbrella. Apprêtez-vous à vivre une aventure des plus effrayantes en compagnie de créatures ignobles et en grand nombre.

C’est d’ailleurs ce qui peut déjà rassurer certains fans, surtout les plus sceptiques après les deux premières vidéos. Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City s’invitera sur les écrans dès le 24 novembre prochain. La partie promet d’être sanglante et complètement folle pour les personnages.