Killing Eve : Quand Jodie Comer fait des révélations par rapport à la fin de la série !

La saison 4 de la série Killing Eve sera la toute dernière. Toutefois, ce n’était pas ainsi que les créateurs avaient défini leurs plans. En effet, ces derniers avaient souligné qu’ils pourraient bien faire durer un peu plus la série. Cependant, c’est tout à fait le contraire que pense Jodie Comer. Pour l’actrice, il vaut mieux ne pas rendre l’histoire plus longue au risque de voir sa qualité baisser. On vous en dit plus dans la suite.

À propos de la série Killing Eve

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Killing Eve (@killingeve)

À son lancement en 2018, la série Killing Eve s’est déclarée dans le bon timing. Au début, on retrouvait Phoebe Waller-Bridge qui nous proposait une adaptation de la saga littéraire Codename Villanelle. Après s’être mise en retrait, le programme a continué son avancée grâce à Eve et Villanelle. Ces deux femmes qui s’opposent sont incarnées respectivement par Sandra Oh et Jodie Comer. La première travaille pour le MI5 dans l’optique d’arrêter la seconde qui est une tueuse redoutable avec des stratégies spéciales.

Les révélations de Jodie Comer sur la dernière campagne de Killing Eve

L’actrice Jodie Comer s’est exprimée auprès de Harper’s Bazaar. Selon les propos de cette dernière, penser à la fin de Killing Eve est une épreuve douloureuse. Pour la jeune femme, arrêter est toutefois mieux que forcer la continuité. « J’essaie de ne pas trop y penser (…). C’est triste, vous savez ? J’ai été avec ce personnage pendant très, très longtemps. Mais je préférerais que l’on finisse sur une bonne note et que nous gardions notre intégrité, au lieu de continuer encore et encore, et d’être mis à la porte », a-t-elle déclaré.

On comprend ainsi que Jodie met beaucoup de cœur dans cette série. Si la jeune femme était plutôt motivée par l’argent, elle n’aurait certainement pas pu sortir de tels propos. Aussi, au regard de la performance spectaculaire qu’affiche Jodie dans Killing Eve, elle n’a certainement pas besoin de s’inquiéter pour sa carrière. En plus, même lorsque l’actrice apparaît dans un projet décevant, elle parvient quand même à obtenir des critiques élogieuses. C’était le cas dans le long-métrage Le dernier duel.

Ce que pense l’actrice à propos de cette quatrième saison

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Killing Eve (@killingeve)

À en croire Jodie, l’objectif de cette dernière saison, c’est d’abord de bien la terminer, mais également d’offrir une satisfaction au public. Cette saison doit être fidèle aux personnages et ça, l’actrice ne le cache pas.

Pour l’heure, la saison 4 de Killing Eve est encore en cours de production. Aucune date de sortie n’a encore été divulguée par la chaîne américaine qui la diffuse. Celle-ci préfère en effet que le tournage touche à sa fin avant de s’avancer sur une date. Il s’agit d’une stratégie raisonnable surtout que la production des derniers épisodes a rencontré de nombreux reports en raison de la crise sanitaire. Choisir une date maintenant serait donc trop risquée, puisque nous ne sommes toujours pas à l’abri d’un nouveau rebondissement.