Fabrice Eboué : Le réalisateur de Barbaque a en tête une idée de film encore plus trash que son dernier chef-d’œuvre !

Après son film Barbaque, le réalisateur Fabrice Eboué s’apprête à frapper fort. Il prépare un film encore plus trash, et d’un tout autre genre.

Le réalisateur Fabrice Eboué est très connu dans le monde du cinéma. Son dernier chef-d’œuvre en date, c’est le film Barbaque. C’est une comédie romantique plutôt bien accueillie par le public. Vous pouvez le découvrir car il est actuellement disponible dans les salles de cinéma. Pour compléter son palmarès, le réalisateur a décidé de se tourner vers un tout nouveau genre. Il a en projet de faire un film sous la forme d’un huit clos. L’intrigue sera centrée sur l’anniversaire d’une femme de 40 ans, qui célèbre ce jour entourée de ses amis.

Une succession de succès pour le réalisateur Fabrice Eboué

«Les vegans ont compris que je n’avais aucune malveillance à leur égard», assure Fabrice Eboué, qui les les transforme en steak dans «Barbaque» https://t.co/I1JQCOye8Y pic.twitter.com/Yc5UCmrhN4 — 20 Minutes (@20Minutes) October 30, 2021

Fabrice Eboué est un réalisateur qu’on ne présente plus aujourd’hui. Il a à son actif, plusieurs films très réussis, que vous aurez le plaisir de découvrir dans vos salles de cinéma. C’est à lui que l’on doit, par exemple, la comédie d’aventure Case départ. C’est aussi lui qui a réalisé le film de groupe CoeXister.

Bien sûr nous n’oublions pas son dernier film encore à l’affiche dans les salles de cinéma, Barbaque. Cette comédie romantique vient tout juste de sortir, mais le réalisateur a déjà d’autres projets de films à l’esprit. Il en parle d’ailleurs lors de l’émission AlloCiné. D’après ses propos, il pense s’essayer très prochainement à un nouveau genre : le huit clos. Il a donné plusieurs informations sur cette idée de film, sans toutefois dévoiler toute l’intrigue.

Fabrice Éboué nous révèle qu’à la base Barbaque devait être un sketch ! Quels autres secrets ce film à encore à nous faire découvrir ? pic.twitter.com/P6wZ232h5G — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) November 2, 2021

Fabrice Eboué explique que ce projet de film lui est venu en tête pendant le confinement. Il a donc eu tout le temps de le rédiger pour lui donner vie. Aujourd’hui le projet est visiblement sur le point de se concrétiser. Il raconte qu’il s’agit en réalité d’un film du genre huit clos. Ce film parle d’une femme de 40 ans, qui fête son anniversaire avec ses amis d’enfance.

Selon le célèbre réalisateur, le film sera également trash. Toutefois, ce sera dans un esprit différent de celui de Barbaque. Ici, vous pourrez constater une réelle violence, principalement au niveau des rapports humains. Il y a donc fort à parier qu’il ne s’agit pas d’un film adressé à un public sensible.

Le prochain film de Fabrice Eboué sera un huit clos trash

Ça ne manque pas de rythme, ça n’a pas de finesse et encore quoique. C’est pour ça que #Barbaque est aussi réjouissant, dans son cynisme, sa provoque, sa violence sans nom, son auto-critique et sa perversité. Fabrice Eboué livre une comédie au destin quasiment culte, réellement. pic.twitter.com/wp9F9U4Xse — Perdus dans l’écran (@Perdus_YT) November 5, 2021

Pour l’heure, nous ne disposons pas d’informations précises sur le prochain film de Fabrice Eboué. Tout ce qu’il veut bien dire, c’est que cet anniversaire va prendre une tournure encore plus trash que ses autres films. Il explique également que comme à son habitude, il compte aller vers un sujet qui pousse à s’interroger sur la possibilité d’un traitement en comédie. Le film devrait être tourné au printemps si tout va bien. Sur ce projet, Fabrice Eboué sera une fois de plus épaulé par John Wax, son co réalisateur.