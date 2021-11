Kristen Stewart : La Star féminine de Twilight revient sur sa performance dans la saga, après plus d’une décennie !

Actuellement, la comédienne Kristen Stewart est en pleine promotion pour son nouveau film. Il est intitulé Spencer. Dans ce film, elle joue le rôle de Lady Diana, l’un des principaux personnages. Cependant, après tout ce chemin parcouru au cours de sa carrière, la jeune femme est toujours embarrassée par sa performance dans Twilight.

Kristen Stewart : Un tremplin vers le succès grâce à Twilight

« Kristen Stewart dans le rôle de Diana Spencer (Lady Diana), que d’aucuns ont connue par la saga pour ados Twilight, s’en tire d’une manière admirable »

Source: Le Quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Spencer », film de Pablo Larrain pic.twitter.com/tayvNpn2hK — Denis Tremblay PhotoGraphiste (@DPhotoGraphiste) November 5, 2021

Kristen Stewart est une comédienne aujourd’hui très connue. Elle a commencé sa carrière dans le cinéma dès son plus jeune âge. Son premier grand rôle était dans le film Panic Room en 2002. Elle devait donner la réplique à Jodie Foster. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a cartonné. Malgré son jeune âge, 12 ans, son jeu d’actrice était à la fois intense et magnétique. Toutefois, ce n’est qu’en 2009, c’est-à-dire 7 ans plus tard, qu’elle devient une vraie célébrité.

Ce succès, elle le doit à son rôle dans la saga Twilight. Elle y incarne le personnage de Bella Swan. Les films rencontrent un énorme succès. Cela se comprend d’ailleurs aisément, car les livres racontant l’histoire originale avaient aussi fait un carton. En plus, le public a particulièrement été séduit par le duo exceptionnel qu’elle formait avec Robert Pattinson. Ils explosent les records de popularité, et deviennent tous les deux de véritables stars.

Après ce succès, les deux acteurs n’avaient plus rien à prouver par rapport à leur talent respectif. Ils ont donc eu la chance de travailler avec plusieurs metteurs en scène, sur différents projets de film.

A ce propos, Kristen Stewart est actuellement la tête d’affiche d’un nouveau film, Spencer. Elle interprète le rôle de Lady Diana, et pourrait bien prétendre pour la première fois aux Oscars.

Kristen Stewart dans Twilight : La comédienne se souvient de son rôle dans la saga

#INFO Kristen Stewart à propos de #Twilight « J’adore ces films. Ils ont affecté les gens de cette belle manière et je suis si heureuse que cela ne s’arrête pas. » pic.twitter.com/EYizXoYgLD — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) November 4, 2021

Le dernier film Twilight est sorti depuis déjà plus de 10 ans. La comédienne a connu plusieurs autres succès, notamment son rôle dans le film Spencer. Alors qu’elle est en pleine promotion pour la sortie du film, elle revient sur sa performance dans Twilight. Elle avoue être encore embarrassée lorsqu’elle revoit les images à la télé. Elle a du mal à croire que la saga ait pu traverser les générations, et qu’elle soit toujours autant appréciée aujourd’hui.

La comédienne est fière du rendu et aime énormément ces films. Seulement, elle a l’impression de se revoir au lycée. Selon elle, c’est encore trop tôt pour ne pas être gênée à la vue de ces images de sa jeunesse. Cela n’empêche qu’elle est très heureuse de voir que la saga touché de nombreuses personnes.

Twilight fera sans doute partie du Best of de sa carrière, même après sa retraite. Pour ceux qui n’ont encore jamais eu l’occasion de regarder les films de la saga, il est encore temps de vous rattraper.