John Wick 4 : Un membre de l’équipe de production vient-il de dévoiler par inadvertance le titre officiel du film ?

C’est sûr et certain, le célèbre tueur à gages revient pour une 4e aventure, et il semble que le titre ait été révélé par inadvertance…

On sait que c’est en 2022 que le 4e opus de John Wick sortira dans les salles, et on peut même le situer au printemps, si tout va bien. Cependant, les informations à propos de cette suite ont été minutieusement gardées jusque-là par la production, et le titre officiel en faisait partie. Toutefois, un membre de l’équipe de tournage vient de lâcher une information croustillante…

Une saga d’action dont on ne se lasse pas !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par John Wick (@johnwick.de)

Tout a commencé par un scénario assez classique. Des voyous s’en prennent à la mauvaise personne, et finalement ils s’en mordent les doigts. Dans le 1er opus de John Wick, ils vont s’en prendre à l’être qu’il chérit le plus, et il s’avère que c’est sa chienne. Tueur à gages émérite, c’est la baston et le carnage pour en finir avec les adversaires, qui soit dit en passant, veulent aussi sa peau.

Si le scénario est quelque peu commun, le talent de Keanu Reeves dans ce rôle, et les mises en scènes, ont fait de John Wick une véritable franchise. La carrière de Keanu Reeves a redécollé et son jeu d’acteur impressionnant n’a rien perdu de son mordant. On se rappelle encore de son talent avec des films comme Matrix ou encore Constantine. L’acteur porte les films de la saga John Wick, qui est aujourd’hui culte. Il faut dire que les amateurs de cinéma d’action ne s’en lassent pas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par John Wick (@johnwick.de)

De même, John Wick est une franchise rentable, puisqu’à chaque nouvelle sortie, les scores au box-office sont encore plus élevés. Pour le dernier de la firme, le film a récolté 326 millions de dollars à travers le monde. Avec de tels chiffres, on ne s’étonne donc pas qu’un 4e opus voit le jour…

Le titre vient-il d’être révélé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tsekostunt (@tsvetolyub_iliev)

Les membres de la production semblent bien décider à jouer les cachottiers avec John Wick 4. En effet, on ne sait pas grand chose du scénario pour le moment, et c’est seulement le casting qui a été dévoilé. Ainsi, en dehors de Keanu Reeves lui-même, il y aura Bill Skarsgard et Donnie Yen. On pourra également voir Hiroyuki Sanada, Ian McShane, Laurence Fishburne, et Lance Reddick.

Alors que les fans désespèrent d’en savoir plus, il se pourrait bien que le titre officiel de John Wick 4 vient d’être révélé. On doit cette précieuse information à Tsvetolyub Iliev, un cascadeur qui a travaillé sur le tournage. En effet, ce dernier vient de poster sur son compte Instagram, quelques images où l’on voit des cadeaux qu’il a eu de la production du film.

C’est ainsi que sur la 3e image, on peut voir un sac sur lequel est écrit John Wick 4 : Hagakure. Les chances pour qu’il s’agisse du titre officiel du film sont fortes, surtout que le mot est japonais et peut être traduit par : Caché dans les feuillages. Il s’agit aussi du titre d’un guide pour les samouraïs.

En attendant plus d’informations, on sait maintenant que John Wick 4 aura des influences asiatiques. La date de sortie en France est prévue pour le 22 mai 2022.