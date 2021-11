The 100 : Mauvaise nouvelle pour les fans… Les discussions à propos du spin-off de la série sont toujours bloquées !

Après la fin de la série The 100, le showrunner avait fait l’annonce d’un spin-off. Selon ce dernier, des négociations avaient débuté pour que les fans de la série originale puissent profiter d’une version dérivée. On devrait avoir droit à un prequel dont le premier épisode se retrouve au sein de la saison 7. Toutefois, cela fait plus d’une année que The CW nous a fait savourer le dernier épisode de The 100 et depuis plus rien. Le projet du spin-off n’a connu malheureusement aucun avancement. Apprenez-en plus dans la suite.

À propos du spin-off de The 100

Selon les rumeurs, le retard observé dans l’avancée du spin-off de la série The 100 ne serait pas dû au hasard. En effet, il se pourrait que la chaîne américaine ait décidé de ne pas donner un accord favorable au projet.

Certes, les chances de voir le prequel un jour sur la chaîne The CW sont pratiquement nulles. Cependant, une plateforme de streaming pourrait bien se pencher sur ce projet et le produire. On peut déjà penser à HBO Max qui à la base était censé prendre part au développement du spin-off.

D’un autre côté, Netflix pourrait aussi s’aligner pour tenter de récupérer les droits de la série. La plateforme de streaming pourra alors obtenir l’exclusivité du spin-off dans ce cas et gagner de nombreux abonnés par la même occasion. D’ailleurs, Netflix avait déjà connu une belle réussite dans une opération similaire avec la série Vikings dont le spin-off sera bientôt sur son catalogue.

À quoi devrait-on s’attendre avec ce spin-off ?

Le spin-off de The 100 s’il est produit, embarquera les fans vers le début de l’apocalypse nucléaire. Il s’agit de celle qui a dû obliger les ancêtres de Clarke, Bellamy, Octavia, Raven et autres à quitter leur Terre. Aussi, on devrait en apprendre plus grâce à Callie, la fille de Bill Cadogan. Cette dernière expliquera ce qui s’est réellement passé dès lors que l’humanité a compris qu’elle va s’éteindre.

La saison 7 de The 100 nous avait offert un brief de l’intrigue durant un épisode backdoor. Ce dernier jouait le rôle d’une introduction au spin-off et c’est par là que les téléspectateurs ont pu connaître Callie, l’héroïne du prequel. Selon une information relatée par le site TV Line, ce dernier devrait porter le titre de The 100 : Second Dawn.

Une description de l’histoire avait même été donnée par le média. « La seconde aube de l’homme ou seconde aube de la race humaine était un culte apocalyptique fondé par Bill Cadogan avant la catastrophe nucléaire. La secte est l’ancêtre des Grounders et des Disciples. Certains sont restés sur Terre, tandis que d’autres sont allés au Bardo », pouvait-on lire. On compte toutefois sur Jason Rothenberg pour parvenir à un accord afin que toutes les informations officielles soient divulguées.

Le showrunner de The 100 n’est pas contre ces idées et ne va pas abandonner l’univers de la fiction aussi facilement. Il ne reste plus qu’à espérer que l’homme trouve des financements pour que ce prequel tant attendu par les fans puisse se concrétiser.