Kill Bill 3 : L’actrice Maya Hawke est totalement prête pour une prochaine sortie !

Maya Hawke a récemment répondu aux rumeurs qui annonçaient la présence de son petit frère dans le casting de Stranger things 4. Après les avoir démentis, l’actrice n’a pas manqué d’évoquer Kill Bill 3. Le long-métrage verra-t-il le jour ? Que sait-on à propos de l’avancée du projet ? On vous en dit plus dans la suite.

This NEEDS to happen. Tarantino’s final film CAN’T be the awful ‘Once Upon A Time In Hollywood’, he NEEDS to make ‘Kill Bill Vol. 3’ (or ‘Kill B’?) with Zendaya as grown-up Nikki, avenging her mother’s death, Uma Thurman returning as Beatrix and Maya Hawke as grown-up Bebe pic.twitter.com/NbMFPMMYeD

Cela fait pratiquement dix-sept années que Kill Bill 2 voyait le jour. Depuis cette époque, les fans sont dans l’attente du troisième long-métrage. À de nombreuses reprises, Quentin Tarantino a souligné qu’il désirait produire un troisième film.

Toutefois, on dirait bien que le projet a encore du mal à débuter. Pourtant, le réalisateur n’est plus loin de prendre sa retraite. La question qui vient à l’esprit, c’est si ce dernier aura le temps d’écrire Kill Bill 3.

Dans ce contexte, Maya Hawke n’a pas hésité à s’avancer sur le sujet. Selon l’actrice, les rumeurs ont toujours été d’actualité. L’actrice a également souligné que le réalisateur disposait de son calendrier personnel. À en croire Maya, Quentin fait ce qu’il veut, et au rythme de son choix.

Pour clôturer son intervention, Maya Hawke n’a pas manqué de préciser qu’elle a connu Quentin durant presque toute sa vie. L’actrice sera ravie de retravailler avec cet homme s’il souhaite réellement remettre le projet sur la table. Une véritable fleur lancée à Tarantino qui sait que tout dépendra de lui.

Par ailleurs, Maya est bien occupée avec la production de Stranger Things. Néanmoins, elle saura dégager du temps pour incarner un des principaux rôles dans Kill Bill 3 si la production du film débute un jour.

The world waits with bated breath for Quentin Tarantino to decide what his tenth and final film will be. The director has tossed out a few teases of his own, including saying that his next proj pic.twitter.com/Y5ZplM5MmK

— PicnicKDM (@PicnicKDM) November 3, 2021