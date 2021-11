Chapelwaite : La série d’époque signée Stephen King est disponible sur Amazon Prime Video !

Amazon Prime Video rappelle la disponibilité de la série

Un univers dramatique qui dénonce des faits malheureusement réels

L’histoire se déroule il y a 150 ans, une époque où le racisme était omniprésent. Les enfants de Charles sont métisses et doivent traverser le deuil de leur mère alors que de nombreux font preuve de racisme, ainsi que sur Rebecca Morgan, l’employé de Charles, qui est elle aussi noire de peau. La plupart des habitants sont alcooliques et l’égalité homme femme est loin d’être acquise. En effet, Rebecca est la seule femme du village à avoir étudié à l’Université et entretient un discours féministe, qui n’st pas vraiment approuvé. La série nous rappelle tristement de nombreuses situations encore bien réelles dans certaines régions des Etats-Unis.

Tout au long de la série, on retrouve un mystérieux ver en quête de sang. Chapelwaite nous plonge dans le noir univers de Stephen King et ravira les adeptes de frissons. « Adrien Brody toujours impeccable. La série possède des décors plutôt réussi et l’ambiance est top dans l’ensemble. La série réserve quelques surprises qui valent le détour.« , exprime un internaute sur Allociné.