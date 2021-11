Fast & Furious 10 : Vin Diesel fait le 1er pas vers Dwayne Johnson sur la toile afin qu’il revienne pour la suite de la saga !

En raison de leur constante mésentente sur le tournage des films Fast & Furious, l’acteur Dwayne Johnson a claqué la porte de la franchise. Voilà que Vin Diesel décide de faire la paix, et sollicite son collègue pour la grande conclusion de la saga.

Vin Diesel et Dwayne Johnson : que s’est-il passé entre les 2 titans ?

C’est lors du 5e film de la saga Fast & Furious que Dwayne Johnson a rejoint l’aventure, dans la peau de l’agent Luke Hobbs. Au départ, son rôle était d’arrêter la bande de Dominic Toretto, incarné par Vin Diesel. A la fin, ils combattent ensemble un ennemi commun, et finissent dans le même camp. Dwayne Johnson apparaît ensuite dans les 3 films suivants de la saga, et finit par avoir son propre spin-off. Celui-ci se déroule avec l’acteur Jason Statham, qui entre temps, avait aussi rejoint Fast & Furious. Pour rappel, leur spin off est intitulé Hobbs & Shaw.

Fast & Furious réunit des acteurs qui font partie de la crème à Hollywood, mais malheureusement, cela ne se passe pas si bien entre eux. En effet, entre Dwayne Johnson et Vin Diesel, la discorde règne lors du tournage de Fast & Furious 8. L’ancien catcheur finit par démissionner, et les fans ne l’ont donc pas vu dans Fast & Furious 9. Il faut savoir que tout le long de la production de Fast & Furious 8, les 2 célèbres acteurs ont échangé de nombreuses insultes via les réseaux sociaux.

Il semble aussi que c’est Dwayne Johnson qui a commencé, en postant un message sur son compte Instagram. Il y traitait certains de ses partenaires masculins de lâches et de mauviettes, message que Vin Diesel a pris pour lui. Après des échanges venimeux, Vin Diesel a réalisé une vidéo dans laquelle il a expliqué le problème, qui date en réalité de l’arrivée de Dwayne Johnson dans Fast & Furious.

Parce qu’une confrontation entre Vin Diesel et Dwayne Johnson allait forcément être épique, la productrice a remplacé à la dernière minute, Tommy Lee Jones acteur de 65, par le catcheur de 39 lors du tournage. Un changement que Vin Diesel n’a pas apprécié. De plus, il a eu du mal à digérer le spin off Hobbs & Shaw, alors que son personnage à lui n’en a pas…

Vin Diesel tend un rameau d’olivier à Dwayne Johnson

Dwayne Johnson a donc tourné le dos à la licence Fast and Furious. Il souhaitait même que son spin off Hobbs & Shaw ait une suite qui viendra conclure définitivement cette histoire, pour qu’il puisse tourner la page. Cependant, les choses semblent avoir évolué du côté de Vin Diesel, qui a décidé de faire la paix avec son collègue.

A cet effet, il a publié un long message sur son compte Instagram à l’intention de son « petit frère » : Mon petit frère Dwayne… le moment est venu. Le monde attend la finale de Fast 10. Comme tu le sais, mes enfants t’appellent Oncle Dwayne à la maison. Il n’y a pas un jour férié qui passe sans qu’on s’envoie nos vœux… mais le moment est venu. Notre héritage t’attend. Je te l’ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Pablo. J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur Fast & Furious dans le final qui est le 10 ! Je dis ça par amour… mais tu dois te montrer, ne laisse pas la franchise inactive. Tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par aucun autre acteur. J’espère que tu te montreras à la hauteur et que tu accompliras ton destin.

Une chose est sûre, les fans seront ravis de les voir se rabibocher, et les revoir tous 2 dans la suite de la saga Fast & Furious 10 et 11. A la mise en scène on retrouvera Justin Lin. Le 1er film est attendu le 5 avril 2023, et celui qui viendra conclure définitivement la saga, sortira normalement la même année.