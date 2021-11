Spider-Man : No Way Home : Le nouveau poster révèle que le Bouffon Vert sera bien de la partie !

Les jours passent et l’attente de Spider-Man : No Way Home est de plus en plus grande. Un nouveau poster donne un peu plus de détails sur le long-métrage.

Après la sortie de la bande-annonce, on commençait déjà à avoir des doutes sur la présence du Bouffon Vert. Cette fois c’est confirmé grâce à l’affiche officielle de Spider-Man : No Way Home. Apprenez-en plus dans la suite.

Spider-Man : No Way Home, le long-métrage qui va réunir du beau monde

À en croire tout ce qu’on a pu voir jusque-là, Spider-Man : No Way Home va certainement être une folie. Le film réalisé par Jon Watts mettra fin à la trilogie de Tom Holland qui a débuté en 2017 à travers Spider-Man : Homecoming. Dans le nouveau volet qui approche à grands pas, on verra les choses suivre une ligne inhabituelle.

En effet, Spider-Man : No Way Home va ramener des personnages bien connus venus d’autres univers. En exemple, on verra Jamie Foxx qui renouera avec son personnage Electro interprété dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros. Alfred Molina s’inscrit aussi dans ce schéma. Ce dernier fera également son retour dans le rôle de Dr Octopus. Il avait incarné ce personnage il y a plus d’une quinzaine d’années dans Spider-Man 2.

Par ailleurs, il n’y a pas que ces deux personnages qui vont reporter leurs casquettes dans Spider-Man : No Way Home. En effet, des rumeurs stipulent que Venom ne sera pas en marge des festivités. C’est en tout cas ce que suggère la scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage. La partie pourrait même voir d’autres protagonistes arriver à l’instar de Mary Jane interprétée par Kirsten Dunst, ou du Daredevil de Charlie Cox. Les deux autres Spider-Man que Andrew Garfield et Tobey Maguire campent ne sont pas à ignorer.

Plus aucun doute sur la présence du Bouffon Vert

D’un côté, on peut trouver qu’il y a beaucoup d’incertitudes quant aux personnages qui apparaîtront dans Spider-Man : No Way Home. Toutefois, on peut déjà sortir un personnage de ce lot. Il n’y a en effet plus de doute par rapport à la présence du Bouffon Vert dans le long-métrage.

D’ailleurs, dans la bande-annonce du film, on avait pu voir une des bombes citrouilles appartenant au célèbre antagoniste. Le super-méchant est officiellement présent sur l’affiche officielle de Spider-Man : No Way Home et ça s’annonce encore plus palpitant. Le tisseur est mis en scène aux prises avec les membres du Dr Octopus.

Néanmoins, il y a d’autres éléments qui frappent à l’œil. Dr Octopus sera loin d’être le seul méchant dans l’affaire. Spider-Man fera face à un minimum de quatre super-vilains. Parmi ces derniers, il faudra non seulement évoquer Dr Octopus, mais également Electro, L’Homme de Sable ainsi que le Bouffon Vert. Pour l’heure, c’est la conclusion que dégage l’affiche de Spider-Man : No Way Home. Les plus méticuleux pourront détecter des références liées à ces quatre personnages.

Pour le Dr Octopus, cela paraît plus évident grâce à la présence des bras métalliques. Les éclairs dans le ciel indiquent la présence d’Electro. En bas de l’affiche, on aperçoit des trainés de sable pour mettre en avant L’Homme de Sable. À droite du poster, le Bouffon Vert lui-même se laisse voir.