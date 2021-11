Mes très chers enfants : la bande-annonce du long-métrage promet une fin d’année extraordinaire aux côtés de Josiane Balasko et de Didier Bourdon !

Dans quelques semaines, Alexandra Leclère nous fera découvrir Mes très chers enfants. Ce sera en compagnie de Josiane Balasko et de Didier Bourdon. Ces derniers se feront passer pour des millionnaires dans le but de gagner l’attention de leurs enfants. Le long-métrage promet d’être sensationnel et sortira dans les salles en décembre. On vous en apprend davantage dans la suite.

Mes très chers enfants, la célèbre comédie qui nous attend en cette fin d’année

Josiane Balasko et Didier Bourdon réunis dans la bande-annonce de Mes Très Chers Enfants – https://t.co/PpisTPT9z1 pic.twitter.com/nZjd720zJ0 — Premierefr (@PremiereFR) November 8, 2021

La nouvelle comédie d’Alexandra Leclère intitulée Mes très chers enfants verra s’illustrer le duo formé par Josiane Balasko et Didier Bourdon. Dans le rôle des enfants, on retrouvera Marilou Berry ainsi que Cédric Ben Abdallah. Le film s’annonce rocambolesque et va en emballer plus d’un.

Au sein de ce dernier, Balasko et Bourdon vont laisser paraitre être devenus millionnaires. L’idée, c’est d’être un peu plus au centre de l’attention de leurs enfants. La bande-annonce de Mes très chers enfants a récemment été dévoilée, laissant apprécier le synopsis du projet.

À propos du Synopsis de Mes très chers enfants

En attendant de le découvrir dans les salles le 15 décembre, découvrez la bande-annonce du film Mes Très Chers Enfants d’Alexandra Leclère. #MesTrèsChersEnfants @ugcdistribution @agencecartel pic.twitter.com/8EcBX1BYSJ — Mitra Etemad (@MitraEtemad) November 8, 2021

Le synopsis de Mes très chers enfants décrit Chantal et Christian comme des parents profitant d’une retraite paisible au sein de la banlieue parisienne. Cependant, depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté la maison, ils maintiennent une grande distance vis-à-vis d’eux. Ne donnant plus de nouvelles, il faut ajouter également que les occasions de rencontres familiales se comptent du bout des doigts.

Toutefois, dès lors que les rejetons feront l’annonce de leur absence pour Noël, les parents vont trouver que la limite a été franchie. Chantal et Christian vont alors songer à un plan plus que phénoménal. En effet, ils décident de leur faire croire qu’ils ont remporté le jackpot grâce au loto et qu’ils sont maintenant millionnaires. Néanmoins, cette tentative désespérée et ce mensonge pour faire revenir leurs enfants pourraient bien coûter cher aux parents.

Et de trois pour Josiane Balasko et Didier Bourdon

Bande-annonce

Mes très chers enfants, au cinéma le 15 décembre – un film de Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berri, Ben, Laurent Stocker et Joséphine De Meaux pic.twitter.com/pNLkcmi1N3 — COVIAUX (@lcoviaux) November 8, 2021

À la réalisation de Mes très chers enfants, on retrouvera Alexandra Leclère. Cette dernière est déjà habituée aux comédies françaises. En plus, il faut souligner que Josiane Balasko et Didier Bourdon ont déjà été sous la direction de la réalisatrice. Josiane s’était fait remarquer dans Maman en 2012 où elle incarnait la génitrice de Mathilde Seigner et de Marina Foïs.

On la voyait se faire kidnapper par ces dernières pour qu’elle soit obligée de les aimer. Josiane est aussi apparue dans Garde Alternée sorti en 2017. Les rôles principaux de ce long-métrage étaient portés par Valérie Bonneton, Isabelle Carré et Didier Bourdon. Ce dernier avait d’abord collaboré avec Alexandra Leclère dans la production du film Le Grand partage sorti en 2015. Mes très chers enfants sera donc le troisième projet sur lequel la réalisatrice et les deux acteurs collaboreront. Le nouveau long-métrage fera sa sortie dans les salles le 15 décembre prochain.