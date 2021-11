Squid Game : le créateur de la série vient de confirmer qu’une saison 2 verra le jour !

En tant que série la plus regardée de Netflix, avec plus de 110 millions de visionnaires recensés en seulement dix-sept jours, une suite était tellement attendu par les fan. Cela vient d'être confirmé par le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk !

Le créateur de Squid Game Hwang Dong-hyuk a confirmé une suite

Bonne nouvelle pour les fans de Squid Game ! Le créateur de la série à succès confirme qu’une seconde saison est en cours de développement. « Il y aura effectivement une deuxième saison. Je suis actuellement en train de tout planifier« , déclare le créateur de la série. Nous verrons donc bientôt la suite de la série qui présente une série de jeux organisés permettant à des individus criblés de dettes de décrocher une cagnotte mirobolante. Inspirés de l’enfance, chacun des jeux teste les limites physiques et psychologiques de ses participants.

🚨Officiel : SQUID GAME aura une saison 2 pic.twitter.com/b2SItkrtXA — Gaak.fr (@gaak_fr) November 9, 2021

Contre toute attente, Hwang Dong-hyuk a confirmé qu’une saison 2 de Squid Game verra le jour prochainement sur Netflix. Après avoir confié son épuisement pour écrire et mettre en scène les neufs épisodes de la série, le réalisateur sud-coréen a également révélé ne pas avoir d’idée de la suite. Certains internautes se demandent quand la série verra le jour, sachant que le créateur a commencé à travailler sur la série il y a 10 ans. « À dans 10 ans », « rdv en 2031 », « Ptdrr la première a pris 1000 ans à sortir, pour la deuxième on sera tous en voie de disparition« , se moquent les téléspectateurs sur Instagram.

De nombreuses intrigues en suspens

Comme nous l’avions développé dans un précédent article, il est clair que de nombreuses questions sont restées en suspens à l’issue du neuvième épisode de la saison 1. En effet, nous en saurons plus sur l’organisation du jeu, sur le passé de l’étrange homme masqué, et de son jeune frère policier laissé pour mort, qui ne l’est peut-être pas ? Squid Game a laissé place à plusieurs théories pour les fans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gossip Room (@gossiproomoff)

Hwang Dong-hyuk confie avoir agit sous la pression

Interrogé lors d’un événement public Netflix, le créateur a finalement confirmé la suite de la série, révélant réfléchir à la structure de cette saison 2 dont il devrait superviser l’écriture. Une quantité de travail qui lui fait peur. En effet, lors d’un précédent entretien, Hwang Dong-hyuk avait révélé qu’il ferait une saison 2 qu’à la condition de partager le travail avec d’autres scénaristes et réalisateurs. « Il y a eu tellement de pression, de demandes et de passion pour cette saison 2, c’est comme si je n’avais pas vraiment eu le choix. Mais je peux confirmer qu’il y aura bien une seconde saison. Je suis en train de l’imaginer et de réfléchir à sa structure. Il est beaucoup trop tôt pour vous dire quand et comment cette saison 2 verra le jour.« , exprime-t-il.

Les internautes sont mitigés par la nouvelle

Certains sont heureux et attendent impatiemment la saison 2 : »Vivement la saison 2« , « vraiment hâte de découvrir la suite », mais d’autres ne sont pas de cet avis : »Bah non du coup une saison ça suffit en fait, on devrait juste s’imaginer la suite comme pour certains films où série, pcq la ça va juste toit gâcher », « ça gâchera tout« , exprime quelques internautes sur Instagram.