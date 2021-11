Expendables 4 : Des images du tournage sont divulguées… Iko Uwais met Jason Statham en grande difficulté !

Le 4e film de la saga Expendables est en train d’être peaufiné, et déjà, des clichés du tournage sont dévoilés. On connaît maintenant l’identité du méchant du film, qui est Iko Ukwais. Sur les images divulguées, il est en train d’en découdre avec Jason Statham.

Sylvester Stallone réunit de grandes figures du cinéma d’action !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Expendables Franchise (@expendables)

Le 1er film est apparu en 2010, pour le plus grand bonheur de plusieurs générations. Il faut dire que Expendables est un film d’action porté par des grandes figures en matière de cinéma d’action. Avec un casting des plus impressionnants, ce fût tout simplement un régal pour les fans, de voir leurs idoles réunies dans un même film.

On découvre d’abord Sylvester Stallone, qui d’ailleurs a une double casquette, puisqu’il est à la fois réalisateur et acteur dans les films Expendables. A ses côtés on retrouve Jason Statham, mais également Jet Li, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, ou encore Arnold Schwarzenegger ! Rien que ça ! Ce n’est pas fini, car à chaque retour de la saga, elle s’enrichit de nouveaux acteurs, parmi les plus célèbres dans l’univers des films d’action.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Expendables Franchise (@expendables)

Autant dire que le public a accueilli le projet à bras grands ouverts, et avec 3 films, la saga Expendables a engrangé plus de 800 millions de dollars au box-office. D’où le 4e opus qui est actuellement en tournage, et qui est très attendu par les fans du monde entier. Une chose est sûre, la baston sera au rendez-vous, et des images le montrent déjà. On s’attend aussi à voir de nouveaux personnages tels que Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, ou encore Tony Jaa.

Ça tabasse dans Expendables 4 !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Expendables Franchise (@expendables)

Il y a toujours un méchant dans les films d’action, et jusque là, celui de Expendables 4 était encore inconnu. Mystère résolu maintenant, puisque c’est l’acteur Iko Uwais qui va s’en charger. Comédien talentueux, on se rappelle encore de ses rôles dans les films comme The Raid et The Raid 2. Il s’agit de films d’action à la violence inouïe.

C’est ainsi que dans les images qui viennent d’être diffusées on le voit en prise avec l’un des héros du film, Jason Statham. C’est Lionsgate qui en a publié les images sur son compte Instagram. A coup de poings, de jambes ou de couteaux, c’est la baston assurée dans Expendables 4. Cela promet d’être un vrai régal pour les amateurs du genre.

De plus, on a déjà vu Iko Uwais dans une scène similaire dans le film The Raid 2. Parmi les images prises sur le lieu du tournage, on voit les 2 acteurs sur un cliché où ils semblaient partager une bonne blague, tout sourire… preuve qu’il ne s’agit que du cinéma, pour les plus crédules. Ces images vont faire plaisir aux fans, en attendant la sortie d’Expendables 4. D’ailleurs, on attend toujours que la date de sortie du film soit divulguée.