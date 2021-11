Chère Léa : La bande-annonce laisse voir Grégory Montel en pleine course pour reconquérir Anaïs Demoustier !

Le nouveau long-métrage de Jérôme Bonnell intitulé Chère Léa s’est dévoilé dans une bande-annonce qui promet de belles surprises. Pour porter la comédie romantique, il faudra compter sur Grégory Montel, Anaïs Demoustier, ainsi que Grégory Gadebois. Chère Léa débarquera le 15 décembre 2021 dans les salles de cinéma. On vous en apprend plus dans la suite.

Le retour de Jérôme Bonnell au cinéma avec Chère Léa

Il y a six ans, on découvrait la comédie burlesque À trois on y va. Aujourd’hui, le scénariste et réalisateur Jérôme Bonnell collabore avec Anaïs Demoustier dans le cadre de son nouveau film Chère Léa. Certes, les années sont passées.

Cependant, il semble qu’il n’y a eu presque aucun changement. Comme on peut déjà le voir dans la bande-annonce, le réalisateur est resté fidèle au genre romantique dont il a l’excellente maîtrise. C’est d’ailleurs ce qui a souvent fait la réussite de ses longs-métrages. Cette fois, la nouveauté réside dans la présence de Grégory Montel pour incarner le personnage principal toujours amoureux de son ex Léa. Celle-ci est jouée par Anaïs Demoustier.

Après une soirée arrosée, Grégory Montel prend la décision d’aller rencontrer Léa, un choix irréfléchi. Rejeté, l’homme ira trouver refuge dans le café au bas de sa demeure pour y rédiger une longue lettre.

Un rêve si proche et qui semble si loin à la fois

Dans une version enjouée de La Lettre à Élise, les téléspectateurs font la découverte d’un Jonas totalement transporté d’amour. Il est apparemment bien déterminé à réchauffer le cœur de celle avec qui il formait un couple incroyable à l’époque.

Afin d’atteindre son objectif, Jonas écrit des mots qui lui viennent directement du cœur. Tellement touchante, sa lettre ne laissera pas indifférent celui qui tient ledit café. Il s’agit ici de Grégory Gadebois.

Avec les images de la bande-annonce de Chère Léa, on parvient à voir les vas et viens de Jonas. L’homme se balade entre le café et l’immeuble de sa dulcinée. Quand il n’est pas en train d’écrire, il a constamment l’attention portée vers l’immeuble de Léa. Jonas est marié, et même plus âgé que Léa.

Sa démarche crée parfois l’étonnement dans le rang des personnes qui s’intéressent à son cas. Sur cette lancée, l’homme fera plusieurs rencontres qui vont sans doute enrichir l’humour et l’émotion dans ce long-métrage.

Une étude des hommes dans leur caractère amoureux durant une rupture

Chère Léa ne va pas se focaliser sur la relation entre Léa et Jonas. Il va en effet nous faire découvrir la période de rupture où l’on s’imagine que tout peut encore arriver. Léa sera pratiquement absente du terrain de jeu, placée dans un rôle de fantasme et de rêve impossible pour Jonas.

Vous souhaitez analyser le caractère amoureux des hommes ? Il semble bien que ce soit sur cette thématique que s’illustre Chère Léa. Côté casting, il faudra compter également sur les présences de Léa Drucker, de Nadège Beausson-Diagne et de Pablo Pauly. Le film fera son entrée en salles de cinéma le 15 décembre prochain.