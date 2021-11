Tom Hardy et Channing Tatum : Le magnifique duo qui va s’illustrer dans un film très prochainement !

Dans l’optique de proposer au public un film de guerre inédit, deux comédiens bien connus se sont mis ensemble. Il s’agit en effet de Tom Hardy et de Channing Tatum. Les deux hommes vont embarquer dans un projet qui relate la mission d’évacuation en Afghanistan. Produit par Universal Pictures, le long-métrage a certainement de quoi surprendre plus d’un. Apprenez-en davantage dans la suite.

Un film de guerre qui cache encore de nombreux mystères

Ils seront deux membres des forces spéciales, dans une histoire qui reviendra sur l’évacuation des familles et alliés d’Afghanistan, en août dernier. #ChanningTatum #TomHardyhttps://t.co/C6AbdLwtas — Fucking Cinephiles (@FuckCinephiles) November 9, 2021

George Nolfi est bien connu dans le monde cinématographique. On le connaît d’ailleurs pour bon nombre de ses réalisations. Il était aux commandes de L’Agence et co-scénariste de Prisonniers du temps, Ocean’s Eleven voire de La Vengeance dans la peau.

La bonne nouvelle du jour, c’est que Universal Pictures vient de s’octroyer le scénario original du réalisateur et scénariste. Le récit n’a pour l’instant aucun titre officiel. Toutefois, on sait qu’il se focalise sur trois ex-membres des forces spéciales qui souhaitent repartir au front en Afghanistan.

L’histoire, en effet, retrace des faits réels. Elle illustre la façon dont les trois héros iront se joindre à leurs homologues afghans pour s’allier à eux dans une bataille mortelle. L’objectif principal, c’est de sauver des familles et autres, livrées aux mains des Talibans après le départ précipité de l’armée américaine. Certes, le projet n’a pas encore un réalisateur dédié.

Néanmoins, il n’y a aucun doute sur la présence de Tom Hardy et Channing Tatum pour camper deux rôles principaux. On pense qu’il s’agirait sûrement de deux des trois anciens membres des forces spéciales. Le long-métrage en question sera coproduit par Reid Carolin ainsi que Peter Kiernan venant de Free Association. Pour la distribution, il faudra compter sur Universal Pictures.

Tom Hardy et Channing Tatum, une tête d’affiche qui promet

Channing Tatum et Tom Hardy joueront dans un drame encore sans titre qui suit 3 anciens membres de l’équipe des forces spéciales qui retournent en Afghanistan pour secourir les familles et les alliés laissés sur place lors de la chute en Août. (Via @deadline) pic.twitter.com/mkPUlSBFwL — FILM TRACK (@filmseriefr) November 9, 2021

On n’a pas souvent retrouvé Tom Hardy et Channing Tatum dans des films de guerre. Ce premier projet sera donc le premier essai des deux acteurs. Channing Tatum a déjà eu à se faire découvrir dans certains films d’action. On le retrouvait dans G.I. Joe, White House Down tout comme dans Public Enemies. De l’autre côté, Tom Hardy s’est illustré dans Dunkerque, Déserteur ainsi que dans La Chute du Faucon Noir. Dans le dernier cas, l’homme incarnait son premier rôle au cinéma.

Tout récemment, on a pu voir une apparition, bien que brève, de Channing Tatum dans Free Guy. Aussi, l’acteur a prêté sa voix à George Washington dans America : Le Film. Bientôt, il sera à l’affiche de The Lost City tout comme de Dog.

En ce qui concerne Tom Hardy, il faut préciser qu’il est actuellement à l’affiche dans le long-métrage Venom : Let There Be Carnage. Les téléspectateurs vont également le croiser dans Havoc. Aussi, il est fort probable qu’il signe des apparitions dans les films Marvel qui sortent bientôt. Incarnant Venom, Tom va certainement faire parler de lui dans Morbius ainsi que dans Spider-Man : No way home.