Destin la Saga Winx : Le tournage de la saison 2 vient de s’achever… Les fans espèrent une bonne nouvelle pour bientôt !

Bonne nouvelle pour les fans de Destin la Saga Winx. Le tournage de la saison 2 vient de prendre fin et on la découvrira sous peu.

Cela fait plusieurs mois maintenant que le tournage de la saison 2 de Destin la Saga Winx a débuté. Par la suite, les fans de la série n’ont plus entendu parler de comment les choses évoluent. Il a finalement fallu que Abigail Cowen rassure les téléspectateurs. En effet, celle qui incarne Bloom dans la série a publié des photos sur son compte Instagram. Dans ces dernières, l’actrice relevait la fin du tournage de Destin la Saga Winx. On vous en dit plus dans la suite.

Destin la Saga Winx bientôt de retour pour de nouvelles aventures

Le tournage de la deuxième saison de « Destin: la saga Winx » est terminé pic.twitter.com/4KIz9Co9qI — GossipSerie (@GossipSerie_) November 8, 2021

À l’image de l’année dernière, c’est encore l’Irlande qui a accueilli le tournage de la deuxième saison de Destin la Saga Winx. Les abonnés de la plateforme de streaming Netflix vont donc retrouver les magnifiques paysages qui les attendent sous peu. Par ailleurs, soulignons que la postproduction vient à peine de débuter. Les fans de la série devront alors avoir un peu de patience. En effet, on n’est pas encore certain de la disponibilité des prochains épisodes pour fin janvier prochain.

🟣 Série

⏯ Destin : La Saga Winx ▪️Le tournage de la saison 2 est terminé‼️#Winx #Netflix pic.twitter.com/ZB1mk7ocK5 — Addict News (@LesAddictsNews) November 8, 2021

La saison 2 de Destin la Saga Winx sera une création originale qui va embarquer moult effets spéciaux. Ces derniers exigent des centaines d’heures de travail afin de pouvoir dégager un parfait rendu à l’écran. Le montage a peut-être débuté avant la fin du tournage. Si cette possibilité s’avère réelle, il y a un peu plus de chances qu’on retrouve Abigail Cowen dès début 2022.

Les fans de la série peuvent toutefois apprécier les quelques clichés et vidéos mis en ligne par l’actrice sur son compte Instagram @abbeycowen. La jeune femme compte déjà plus de deux millions d’abonnés dans sa communauté. Aussi, dans l’une des photos publiées, on la retrouve très complice avec Danny Griffin. Il y a peut-être des chances que les deux soient en couple. Jusque-là, rien n’a encore été confirmé.

Quelques points qui marqueront la saison 2 de Destin la Saga Winx

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Abigail Cowen (@abbeycowen)

Comme les fans espéraient, un personnage important du dessin animé Winx Club fera bien partie de la saison 2 de la série. Il s’agit de Flora. C’est en tout l’information révélée par TVLine. Une polémique avait en effet été créée après que la série ait remplacé Flora par sa cousine Terra durant la saison 1. Le personnage va donc apparaître à Alfea au cours de la deuxième saison. Toutefois, il y a une autre fée qui ne répond toujours pas présente, Tecna.

D’autres nouveaux personnages vont s’illustrer dans le prochain volume. On s’attend à voir Eanna Hardwicke qui incarnera un personnage du nom de Sebastian. Les fans de la série retrouveront également Brandon Grace qui va interpréter Grey. Les acteurs qui se sont illustrés durant la saison 1 feront également tout leur retour comme on s’y attendait. Rendez-vous donc pris pour 2022 avec Netflix pour repartir dans une nouvelle aventure avec Destin la Saga Winx.