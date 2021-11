The First Lady : Les premières images de la série se dévoilent, et on y voit Viola Davis incarnée Michelle Obama !

Très attendue, les premiers clichés de la série encore en préparation, The First Lady, sont déjà disponibles…

Une série est en cours de préparation en ce moment même, et elle mettra la lumière sur trois 1ères Dames des USA, dont Michelle Obama. Intitulée The First Lady, l’une des 1ères dames sera incarnée par l’actrice Viola Davis et à la réalisation, on retrouve Cathy Schulman. En attendant que le tournage se termine, on a quelques images…

De quoi parlera la série The First Lady ?

Gillian Anderson, Viola Davis et Michelle Pfeiffer incarnent trois premières dames dans la série « The First Lady » https://t.co/WdObwRWVXT pic.twitter.com/pEMrhBKssJ — Madame Figaro (@Madamefigaro) November 10, 2021

Les 1ères Dames ont eu leur rôle à jouer dans la politique, aux côtés des présidents. La série The First Lady met la lumière sur 3 de ces femmes influentes, qui ont occupé ce poste à différentes époques. La série sera dirigée par Cathy Schulman, et il s’agira de retracer le quotidien de ces 3 femmes exceptionnelles, et ce qu’elles ont vécu à la Maison Blanche. Cela concerne aussi bien le plan politique que personnel.

Il est question de Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Roosevelt. On sait déjà qu’il y aura plusieurs saisons pour la série, et la 1ère sortira en 2022 sur Showtime. Aussi, c’est Viola Davis qui incarnera Michelle Obama, et Gillian Anderson sera dans la peau d’Eleanor Roosevelt. Pour le rôle de Betty Ford, il reviendra à Michelle Pfeiffer. La première saison sera mise en scène par Susanne Bier, et elle comportera 10 épisodes.

Le choix des actrices…

#PHOTOS Premières images de Viola Davis dans le rôle de Michelle Obama, Michelle Pfeiffer en Betty Ford et Gillian Anderson dans le rôle de Eleanor Roosevelt dans la série The First Lady. pic.twitter.com/MWyBSHktcM — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) November 8, 2021

C’est Entertainment Weekly qui a pu obtenir les 1ers clichés de la série The First Lady. La diffusion de ces images a permis de voir les 3 femmes dans leur personnage respectif de politicienne. Notons que Viola Davis en plus d’incarner Michelle Obama, est également la productrice exécutive de la série. Avant de donner son accord pour ce rôle, celle qui a été récompensée d’un Oscar a pris le temps de se renseigner énormément sur la vie de Michelle Obama. Pour ce faire, Viola Davis n’a pas hésité à lire les mémoires de l’ancienne First Lady.

L’actrice de 56 ans a aussi perfectionné ses gestes, en étudiant le documentaire Netflix sur Michelle Obama, sorti en 2020. Le but est de coller le plus possible au personnage réel. Viola Davis a affirmé dans un entretien récent, se sentir protectrice de l’ancienne 1ère Dame. En parcourant sa vie, elle a trouvé que Michelle Obama était une femme incroyable.

🚨 Viola Davis como Michelle Obama para a minisérie The First Lady pic.twitter.com/wz04epiSC9 — Miguel (@mpmorales) November 8, 2021

Concernant l’actrice Michelle Pfeiffer qui incarne Betty Ford, la showrunner de la série Cathy Schulman, a été séduite par sa personnalité, qui la rend parfaite pour ce rôle. D’après elle : « La vie de Betty était souvent incontrôlable à cause de sa dépendance. Michelle est une actrice belle et cassante, vulnérable et forte, tout en même temps. » C’était le combo parfait pour jouer ce rôle.

Pour ce qui est de la belle actrice Gillian Anderson, son côté poétique a plu, et a interpellé pour le rôle d’Eleanor Roosevelt. L’accent sera mis sur la relation de cette First Lady avec Lorena Hickok. Le casting promet des étincelles en tout cas avec ces 3 actrices talentueuses. Pour voir ce que cela va donner à l’écran, il faudra attendre 2022…