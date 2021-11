Sex and the city : Bonne nouvelle pour les fans… Enfin le tournage du reboot vient de s’achever !

Les fans de la série Sex and the city vont être inondés de joie après la nouvelle. Le tournage du reboot est terminé.

Il n’y a pas longtemps, c’était la fin du tournage de la deuxième saison 2 des Winx qu’on apprenait. Cette fois, ce sera au tour du reboot de Sex and the city. La rumeur a été confirmée par Jessica Parker à travers une story partagée par l’actrice. On vous en dit plus dans la suite.

Le reboot de Sex and the city approche à grands pas

Sarah Jessica Parker et Chris Noth aperçus à Paris sur le tournage du reboot de « Sex and The City » https://t.co/57WHO71yDp — Vanity Fair France (@VanityFairFR) October 11, 2021

Sex and the city relate le quotidien de Carrie Bradshaw. Journaliste et très passionnée de mode, cette dernière travaille pour le compte du New York Star. La série nous embarque dans le parcours de Carrie ainsi que celui de ses amies. L’amitié qui rassemble les trois femmes tout comme leur vie sentimentale et sexuelle nous plongeait dans une intrigue passionnante.

Les fans de la série originale vont bientôt savourer le reboot de cette dernière qui va suivre presque les mêmes lignes. La différence, c’est que cette fois, les trois femmes sont maintenant quinquagénaires. Le tournage vient de s’achever pour cette nouvelle campagne. C’est en tout cas ce qui ressort de la dernière publication de Sarah Jessica Parker sur Instagram. Les téléspectateurs peuvent déjà s’attendre à la sortie du premier épisode en exclusivité sur HBOMax le mois prochain.

Toutefois, la date précise n’a pas encore été révélée. La saison 1 du reboot en question s’intitule « And Just Like That ». Elle embarquera dix épisodes. La seule tête manquante sera Kim Cattrall qui incarnait Samantha. Cette dernière a préféré ne plus rejoindre le projet et s’illustrera dans un autre reboot.

Des critiques visant Sarah Jessica Parker dans le cadre du reboot

Reboot de « Sex and the City » : Sarah Jessica Parker s’insurge contre l’âgisme et le sexisme dont elle est victime – https://t.co/T0a3ZYdeBM https://t.co/AHidewqxEw — Nadege B.Diagne (@NBeausson) November 9, 2021

Il y a quelques jours, Sarah Jessica Parker a fait quelques révélations à Vogue. Des propos de l’actrice, on apprend que celle-ci a été cible de moult critiques dès lors que le reboot a été annoncé.

En effet, plusieurs internautes sont très virulents quand il s’agit de Sarah et surtout par rapport à son physique. L’actrice prend de l’âge et cela se remarque. Néanmoins, plusieurs semblent oublier que la série originale s’est achevée depuis 2004. Après dix-sept années, c’est tout à fait normal que l’actrice prenne des rides.

De nouveaux personnages au casting du reboot

Sex and The City, le reboot : Exit Mr.Big, le nouvel love interest de Carrie Bradshaw dévoilé en image – melty https://t.co/AYG6JdRCxB — Miss Fashionista (@MissFashionist4) October 22, 2021

Afin de combler le départ de Samantha Jones, la production a souhaité insérer de nouvelles héroïnes. Au sein de ces dernières, on retrouve Sarita Choudhury, déjà aperçue dans Homeland et Mississipi Masala. L’actrice va incarner Seema Patel, une courtière immobilière très forte.

Aussi, Nicole Ari Parker va interpréter Lisa Todd Wexley. Celle-ci sera une documentariste ainsi qu’une mère de famille demeurant à Park Avenue. Il faudra également compter sur la présence de Karen Pittman de The Morning Show qui portera l’alias du Dr. Nya Wallace. Ce dernier sera en effet un brillant professeur au sein de l’université Columbia. Pour la première fois, on verra un non-binaire comme personnage dans la série et il sera joué par Sara Ramirez connu dans Grey’s Anatomy.

Un premier teaser avait déjà été publié pour annoncer le retour de la série, toujours par Sarah Jessica Parker. Dans la séquence publiée, on retrouve des images de la ville de New York qui s’enchaînent. À voir ces dernières, l’histoire des trois New-Yorkaises est loin d’avoir tiré sa révérence.