Alexia Daval : Une adaptation en série portant sur l’assassinat de la jeune femme par son conjoint s’apprête à voir le jour !

L’affaire Alexia Daval fera l’objet d’une adaptation en série télévisée, c’est en tout cas l’information qui circule. La série en question sera composée de six épisodes qui porteront sur le meurtre de la jeune femme par son mari Jonathann. L’histoire date de 2017, et n’a pas laissé indifférentes les maisons de productions. On vous en dit plus dans la suite.

Une adaptation du livre Alexia, notre fille

Le fric, le fric, le fric…. Les parents d’#Alexia #Daval viennent de vendre les droits de leur livre sur leur fille pour en faire une série télé de 6×52 minutes https://t.co/FI3nFk2wD8 — De Castagneur Yves 🇫🇷 (@CastagneurDe) November 9, 2021

L’information est récemment sortie. En effet, les sociétés de production Gaumont et Nac films ont révélé avoir acquis les droits d’adaptation du livre Alexia, notre fille. Ce dernier est sorti le 21 octobre 2021 et a été écrit par Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. Toutefois, il faut souligner qu’ils ont été accompagnés par les parents d’Alexia Daval et Thomas Chagnaud.

Dans cette œuvre, on retrouve le témoignage intime et poignant des parents de la jeune femme assassinée par Jonathann, son époux. Ces témoignages auront pour vocation de participer à la production d’une série de six épisodes d’une durée de 52 minutes chacun. Le projet sera porté par les deux entreprises de production. Pour l’heure, aucun diffuseur n’a encore été annoncé.

L’assassinat d’Alexia Daval

Les parents d’Alexia Daval, tuée par son mari en 2017, viennent de vendre les droits de leur livre afin d’en faire une série de 6 épisodes. (via @le_Parisien) pic.twitter.com/xOJ6vFLS7c — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) November 10, 2021

Le 20 octobre 2017, on retrouve le corps d’Alexia Daval non loin de là où elle résidait. La jeune femme avait été portée disparue et signalée deux jours avant cette découverte. Alors que l’enquête se poursuivait, son mari Jonathann se faisait passer pour le veuf éploré au milieu de ses beaux-parents.

L’homme va enfin finir par avouer son crime après plusieurs mois. Selon ses propos, il aurait frappé son épouse à mort et l’aurait ensuite étranglé. Par la suite, il transporte le corps de cette dernière dans la forêt afin de le brûler.

Jonathann avait presque repris sa vie

L’affaire Alexia Daval va être adaptée en série

Inspirée du📖 « Alexia, notre fille »

La rapidité de Gaumont à mettre en chantier cette adaptation s’inscrit dans 1 tendance de fond. En effet, il y a 1 forte demande de la part des téléspectateurs qui s’intéressent aux faits divers. https://t.co/LGbQZVR0Uw — Misty La deux pattes (@Chatmania_misty) November 9, 2021

Au sein d’une récente interview accordée au journal Le Parisien, les parents de la jeune femme assassinée avaient parlé de Jonathann. En effet, le comportement du mari de leur fille était rempli d’hypocrisie. « Il fait sa petite vie chez lui, mais vient manger tous les soirs. Nous, on ne voulait pas qu’il souffre dans son coin, alors qu’en fait, il est déjà en train de se reconstruire », avaient-ils confié.

Les parents d’Alexia soulignaient également que le train de vie de Jonathann était pratiquement devenu normal. Il pouvait aller à la bibliothèque retrouver ses livres, et même se rendre à des soirées à Dijon. En plus, l’assassin et mari d’Alexia pouvait se rendre à l’anniversaire d’un copain voire courir un marathon. Une vie paisible qu’il a retrouvée seulement une semaine après la mort de son épouse.

L’affaire Daval fait partie des affaires féminicides ayant été très médiatisées. Le corps de la jeune femme a été retrouvé calciné en lisière du bois d’Esmoulins. On verra son mari apparaître devant les chaînes de télévision totalement abattu, alors qu’il en était le responsable. L’homme sera finalement condamné à 25 ans de prison.