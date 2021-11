Ms. Marvel : la série évènement arrivera en 2022 sur Disney+ ! La plateforme partage un teaser

Ms. Marvel : la série arrivera plus tard que prévu sur Disney+

La super-héroïne Ms. Marvel devait bientôt faire ses débuts sur Disney+, mais la plateforme a finalement retardé une nouvelle fois le lancement de la série. Disney a pour projet d’intégrer de nouvelles séries Marvel sur la plateforme de streaming, et Ms. Marvel est l’occasion pour le studio d’introduire de nouveaux personnages, et notamment de nouveaux super-héros, en vue d’une prochaine réunion sur grand écran. En effet, s’il manquait de figures féminines dans le monde des super-héros, on peut dire que She-Hulk, Kate Bishop et maintenant Ms. Marvel remontent les quotas ! Reste à savoir comment ces dernières, accompagnées de Moon Knight vont être amenés à croiser les Avengers au cinéma après leur arrivée sur Disney+.

Tout ce que l’on sait déjà, c’est que Kamala Khan (Iman Vellani) qui interprétera Ms. Marvel a prévu d’apparaître dans le prochain The Marvels aux côtés de Carol Danvers (Brie Larson) et Monica Rambeau (Teyonah Parris) après ses débuts en solo sur la plateforme de streaming.

Mais pourquoi faut-il autant de temps pour sortir la série ?

Le tournage de la série créée par Bisha K. Ali est pourtant terminé depuis mai 2021. D’origine, le premier épisode devait sortir en fin d’année 2021, mais depuis août dernier, les rumeurs disaient que la sortie avait été décalée à début 2022, toutefois sans confirmation de la part de Disney. C’était logique puisque la suite de Captain Marvela été retardée de trois mois en octobre dernier, passant de novembre 2022 à février 2023, ce n’était qu’une question de temps avant que la série sur la jeune super-héroïne bouge à son tour dans le calendrier. Lors de la récente conférence téléphonique du studio sur le bilan du dernier quart de l’année fiscale en cours, le PDG de Dinsey+ Bob Chapek a ainsi confirmé que la série doit désormais être lancée durant le quatrième trimestre de 2022, c’est-à-dire entre juillet et septembre 2022, après Doctor Strange in the Multiverse of Madness(mai 2022) et avant Black Panther : Wakanda Forever (novembre 2022).

