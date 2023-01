7 à la maison : découvrez les visages des acteurs 15 après la fin de la série, ils ont beaucoup changé !

Vous connaissez surement la série 7 à la maison diffusée en France entre 1999 et 2008. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir à quoi ressemblent les acteurs principaux de cette série, 15 après les avoir quittés à l’écran.

7 à la maison : une série culte

Dans 7 à la maison, il était question de suivre le quotidien de cette famille américaine composée au départ des deux parents (Eric Camden, pasteur et sa femme Annie Camden) et de leurs 5 enfants (Matt, Mary, Lucy, Simon et Rosie Camden). Par la suite, des jumeaux sont venus compléter cette grande famille : Samuel et David Camden.

Are you a fan of 7th Heaven (1996-2007)? pic.twitter.com/zVTvYWqoqJ — Sage O'Hare (@BigShade55) January 3, 2023

Tous les jours, on pouvait voir les enfants grandir et suivre les péripéties qui en découlaient. Beaucoup de gens se sont pris de sympathie pour cette famille et tout le monde attendait de savoir ce qui allait leur arriver dans le prochain épisode.

Entre rire, larmes et leçons de vie, tout le monde pouvait s’identifier aux personnages tous plus attachants les uns que les autres.

Depuis 15 ans, certains acteurs sont retournés dans l’anonymat quand d’autres sont restés sur le devant de la scène. Voyons tout de suite à quoi ils ressemblent désormais !

Stephen Collins – Révérend Eric Camden

Père de famille et pasteur respecter de ces concitoyens, Eric Camden tenait le rôle principal dans cette série.

Après la fin de 7 à la maison, il a continué sa carrière d’acteur mais faisait souvent des apparitions dans des séries. Il n’a tenu que peu de rôles principaux.

Il est désormais âgé de 75 ans et sa carrière s’est arrêtée en 2014 après qu’il est reconnu avoir agressé sexuellement 3 mineures.

Catherine Hicks – Annie Camden

Femme au foyer dans 7 à la maison, c’est elle qui porte la famille à bout de bras et qui tente de régler les problèmes des uns et des autres.

Depuis l’arrêt de la série, Catherine Hicks a tourné dans plusieurs films diffusés au cinéma ou à la télévision mais elle n’a pas réussi à faire oublier son personnage dans la série.

Michael Barrett Watson – Matt Camden

Fils ainé de la famille Camden, il n’a pas pu participer à tous les tournages de la série. En effet, il a déclaré un cancer au cours de la saison 7 ce qui l’a obligé à s’éloigner des plateaux pour mieux y revenir ensuite.

Marié à plusieurs reprises et père de 3 enfants, Michael Barrett Watson, aussi appelé Barry Watson, est plutôt actif sur les réseaux sociaux. Cet acteur de 48 ans poursuit tranquillement son chemin sur les écrans.

Jessica Biel – Mary Camden

Mary était la sœur un peu rebelle de la famille, celle qui démarrait bien dans la vie, promise à une carrière de basketteuse mais qui a mal tourné.

Jessica Biel ou Jessica Timberlake dans sa vie privée est mariée au chanteur Justin Timberlake depuis 2012. De leur union sont nés 2 enfants. C’est de loin l’actrice de la série qui a eu le plus de succès après la fin de 7 à la maison.

Actrice, productrice, réalisatrice, rien ne l’arrête ! Au départ spécialisée dans les rôles principaux des comédies romantiques, elle a su aller plus loin dans sa carrière d’actrice.

Beverley Mitchell – Lucy Camden

Beverley Mitchell jouait le rôle de Lucy dans 7 à la maison. Elle incarnait la petite sœur de Mary mais dans la vraie vie, elle est plus âgée qu’elle.

Mariée et mère de 3 enfants (2 filles et 1 fils), elle s’est essayée à la chanson dans les années 2000 et a sorti plusieurs album aux Etats-Unis.

C’est sans conteste l’actrice de la série la plus présente sur les réseaux sociaux.

David Gallagher – Simon Camden

Simon c’était le petit frère prévenant et proche de sa fratrie. Le petit frère idéal que l’on a vu grandir tout au long des saisons.

David Gallagher a démarré sa carrière très jeune puisqu’il a joué un rôle important dans Allô maman, c’est Noël. Après 7 à la maison, il a continué comme acteur dans plusieurs films mais ces derniers n’ont pas eu de succès en France.

Mackenzie Rosman – Rosie Camden

Rosie jouait la petite sœur rigolote et malicieuse dans 7 à la maison. Elle soudait ses frères et sœurs grâce à son humour et son côté enfantin.

Son parcours dans la série lui a permis de recevoir le titre de meilleure jeune artiste pour son second rôle dans la série.

Nikolas et Lorenzo Brino – Les jumeaux Samuel et David Camden

Nikolas et Lorenzo n’étaient pas seulement jumeaux, ils étaient issus de quadruplés ! Leur carrière fut brève car ils n’ont pas fait d’autres films ou séries après 7 à la maison. Il faut dire qu’ils étaient jeunes au moment de la série car ils y jouaient les petits derniers de la fratrie (Samuel et David).

Lorenzo est décédé il y a 3 ans lors d’un accident de voiture. Son frère Nikolas est quant à lui âgé de 24 ans.