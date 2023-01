Découvrez quelle série a été la plus piratée au monde en 2022 !

La palme de la série la plus piratée au monde en 2022 revient à House of The Dragon.

Depuis sa sortie en aout 2022, House of The Dragon n’a cessé d’enchaîner les records. La série réalise le meilleur démarrage de l’histoire de HBO avec plus de 20 millions de téléspectateurs au lancement. La première saison de House of The Dragon est également devenue le programme HBO le plus suivi d’Europe.

Mais s’il y a bien un record dont les concepteurs auraient bien voulu se passer, c’est bien celui de la série la plus piratée au monde sur toute l’année 2022. Pour rappel, House of The Dragon est la préquelle de Game of Thrones, un autre succès de HBO. La nouvelle série revient 300 ans en arrière et relate des événements qui se sont déroulés durant le règne de la puissante famille Targaryen.

Un classement essentiellement basé sur les téléchargements via torrents

La série HBO doit ce nouveau record à son succès sur les sites torrent. En réalité, le classement est établi à partir de statistiques rapportées par diverses sources. Mais l’essentiel des données provient des trackers publics BitTorrent. House of The Dragon arrive donc en tête de liste, suivi par The Lord of the Rings : The Rings of Power et The Boys, deux séries d’Amazon Prime.

Il faut quand même souligner que ce classement prend uniquement en compte les séries diffusées en 2022. De plus, le trafic BitTorrent ne constitue qu’une partie de l’ensemble des téléchargements réalisés par torrents. Et il ne faut pas oublier le streaming illégal dont les chiffres sont de plus en plus importants, mais moins accessibles que les trackers publics BitTorrent.

Pourquoi House of The Dragon se trouve en tête de ce classement

En tant que préquelle de Game of Thrones, House of The Dragon hérite du fan-club de son prédécesseur, dont une grande partie est habituée aux téléchargements illégaux. En effet, Game of Thrones a passé de nombreuses années au sommet de ce classement jusqu’en 2019, date marquant la fin de la série. Mais ce n’est pas la seule raison qui justifie la place de House of The Dragon à la tête de cette liste.

Le top 10 du classement est dominé par des séries très attendues, diffusées sur les plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime ou encore HBO Max. La fragmentation de l’offre oblige donc les utilisateurs à s’abonner à plusieurs plateformes afin de pouvoir suivre leurs séries préférées. Ceci explique donc le nombre particulièrement élevé de téléchargements illégaux enregistrés par House of The dragon.

La série n’en est pas moins l’un des programmes les plus appréciés de 2022. Et pendant que de nouvelles saisons sont en cours de développement, il est utile de rappeler l’importance de soutenir les créateurs en privilégiant le contenu légal.