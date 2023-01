Quelle est la meilleure plateforme de streaming parmi Netflix, Amazon, Disney+, OCS, Paramount+, Canal+ et SALTO ?

Netflix, Amazon, Disney+, OCS, Paramount+, Canal+ et SALTO sont les six principaux services de streaming vidéo en France. Chacun a ses fonctionnalités, ses formules d'accès, ses restrictions et son portefeuille de contenus proposés au public. Cependant, il n'est pas toujours évident de déterminer lequel se présente comme le meilleur. Dans cet article, nous comparons donc les six services pour vous offrir la possibilité de déterminer celui qui vous convient le mieux.

Netflix

Netflix est un service de streaming qui propose des films et séries télévisées en exclusivité. Lancé en 1997, il a connu une forte croissance ces dernières années. L’entreprise américaine est présente dans plus de 190 pays et compte plus de 100 millions d’abonnés à travers le monde.

Il offre des contenus originaux exclusifs ainsi que des émissions et films provenant de producteurs tiers. Ils proposent également un catalogue de titres mis à jour régulièrement pour le plus grand plaisir de leurs abonnés.

Comment fonctionne Netflix ?

Netflix utilise la technologie du streaming pour diffuser des films et séries directement sur votre ordinateur, smartphone ou tablette connectée à Internet. Une fois abonné, vous pouvez accéder à son catalogue et choisir ce que vous voulez regarder. Vous pouvez démarrer, arrêter, sauter des scènes ou avancer rapidement si vous êtes pressé.

Par ailleurs, Netflix propose une gamme complète de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l’expérience utilisateur. Parmi les principales, citons :

le mode hors ligne qui vous permet de télécharger votre contenu préféré et de le visionner sans connexion Internet ;

des sous-titres dans plusieurs langues pour les personnes malentendantes ou ayant une mauvaise connaissance de l’anglais ;

des profils personnalisés pour chaque membre de votre famille ;

et une lecture continue à travers vos appareils.

Quels sont les tarifs proposés par Netflix ?

Netflix propose quatre types d’abonnements différents. Chaque gamme se distingue par son prix, mais également par les fonctionnalités qui y sont afférentes.

Le plan « Basique avec publicité »

La première offre de la plateforme est la plus accessible. A un prix forfaitaire de 5,99 euros par mois, elle est disponible depuis le 3 novembre 2022. Avec cette gamme basique, on note en moyenne 5 minutes de publicité chaque heure. Ce forfait est par ailleurs compatible à un écran unique de qualité standard.

Le plan « Basique amélioré »

Disponible à 8,99 euros par mois, le plan basique amélioré est relativement semblable au précédent. Mais à la différence, il vous permet d’accéder à tous les contenus du catalogue, mais uniquement en streaming sur un seul appareil et le tout, sans publicité. Quant à la qualité, elle est standard.

Le plan « Standard »

Avec 13,49 euros par mois, vous avez accès au contenu complet et à deux écrans simultanés. De plus, la qualité d’image est meilleure comparée au plan basique amélioré.

Le plan « Premium »

Le plan Premium est la meilleure offre disponible actuellement sur la plateforme. Accessible à 17,99 euros par mois, il offre un accès complet avec jusqu’à 4 écrans simultanés. En ce qui concerne la qualité de l’image, elle est également à la hauteur du prix.

Notons qu’avec Netflix, il n’y a pas d’essai gratuit. Par ailleurs, le mode hors connexion n’est compatible qu’avec les trois derniers plans. Ces derniers offrent également une diversité de choix d’appareils pour profiter des différents contenus.

Quel est le nombre de séries/films disponibles en France ?

Netflix France propose un nombre colossal de contenus de tous genres. On dénombre en réalité près de 5600 unités incluant les séries, les films, documentaires et bien d’autres contenus encore. Mais ceux-ci changent régulièrement en fonction des contrats avec les producteurs et des licences. La plateforme met à jour chaque mois son catalogue pour proposer des contenus toujours frais et divertissants.

En outre, le service de streaming propose également des contenus originaux produits en interne qui sont disponibles uniquement sur la plateforme. Il est donc possible d’accéder à une variété infinie de contenus sans être limité par la géographie.

Quels sont les séries/films phares les plus connus de Netflix ?

Netflix propose un grand nombre de séries et films qui ont connu un succès mondial. Parmi les plus en vue, citons la série originale Stranger Things, la série dramatique The Crown ou encore le film à suspense Bird Box.

Le service produit également des documentaires primés tels que Making a Murderer ou Wild Wild Country et des comédies populaires comme La Casa de Papel ou Unbreakable Kimmy Schmidt.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video est le service de streaming proposé par Amazon. Il offre des milliers de films et séries télévisées à regarder en streaming, ainsi qu’une sélection exclusive de produits originaux créés par Amazon Studios. Les contenus disponibles incluent des films, des séries télévisées et des contenus originaux. Les abonnés peuvent regarder leurs programmes sur plusieurs appareils, y compris les ordinateurs de bureau, les tablettes et smartphones.

Comment fonctionne Amazon Prime Video ?

Amazon Prime Video est très facile à utiliser. Une fois inscrit, vous pouvez accéder à la plateforme de streaming et rechercher des films ou séries télévisées pour les regarder en ligne. Vous pouvez également télécharger des titres disponibles sur la plateforme pour les regarder plus tard.

Quels sont les tarifs ?

Amazon Prime Video propose deux options d’abonnement : le forfait annuel et le forfait mensuel. Les tarifs varient en fonction de nombreux paramètres, dont la zone géographique. Ainsi, en France, le tarif pour le forfait annuel est de 69,90 €, et celui du forfait mensuel est de 6,99 €. Les abonnés ont également la possibilité d’accéder à des programmes supplémentaires avec l’abonnement Amazon Prime.

En outre, la plateforme de streaming propose une variété de tarifs réservés aux étudiants. Dans cette catégorie, les frais d’adhésion mensuel et annuel coûtent respectivement 3,49 et 34,95 euros.

Quel est le nombre de séries/films disponibles en France ?

Amazon Prime Video offre un large catalogue de contenus aux abonnés français, notamment des films, des séries télévisées et des contenus originaux. Selon les recherches effectuées en novembre 2022 par JustWatch, la plateforme propose plus de 3900 films et séries télévisées disponibles en streaming à travers le service Amazon Prime Vidéo.

En outre, de nouveaux titres sont ajoutés chaque mois. Les abonnés peuvent donc profiter d’un large catalogue de contenus pour un divertissement sans fin !

Quels sont les séries/films phares les plus connus sur Amazon Prime Vidéo ?

Amazon Prime Video propose un catalogue de contenus incroyable, notamment des séries et films phares tels que :

Un homme en colère ;

Top Gun ;

Un jour sans fin ;

Matrix;

Hot fuzz ;

Parasite ;

Feu et sang ;

Le lotus blanc ;

Good Doctor ;

S.W.A.T. ;

The Boys ;

The office.

Ce sont quelques exemples de séries et films phares que vous pouvez trouver sur la plateforme. Mais, il y en a bien d’autres à découvrir !

Disney+

Disney+ est le nouveau service de streaming de Disney qui offre une vaste bibliothèque de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc. Il propose à la fois du contenu original et des titres classiques de Disney comme Le Roi Lion et Blanche-Neige. La plateforme permet aux abonnés de regarder leurs favoris sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et certains téléviseurs intelligents.

Comment fonctionne Disney + ?

Disney+ fonctionne comme tout autre service de streaming, avec une interface simple à utiliser qui permet aux utilisateurs de rechercher leurs titres préférés et de les regarder sur l’appareil de leur choix. La plateforme comprend également un contrôle parental permettant aux parents de gérer ce que leurs enfants regardent.

Combien coûte Disney+ ?

L’abonnement à Disney+ est à un prix variable selon le type de formule choisi. Depuis le 8 décembre 2022, on note quelques modifications importantes. Au lieu de 8, 99 euros mois en France, l’option standard passe à 10, 39 euros par mois avec des réductions disponibles pour les abonnements groupés avec Hulu et ESPN.

Quel est le nombre de séries/films disponibles en France ?

Disney+ propose plus de 500 films et séries en France, notamment des classiques de Disney tels que La Petite Sirène et Toy Story, des films Marvel comme Avengers : Endgame, des titres Star Wars comme Solo : A Star Wars Story, des originaux de Disney Channel comme Jessie et Phineas et Ferb, des émissions de Disney Junior comme Mickey Mouse Clubhouse, des émissions de Disney XD comme DuckTales de Disney XD, les documentaires de Disneynature, et plus encore.

Quels sont les séries/films phares les plus connus de Disney + ?

Parmi les séries et films Disney+ les plus populaires, citons The Mandalorian de Marvel, Soul de Disney Pixar, High School Musical : The Series de Disney Channel, Mickey Mouse Clubhouse de Disney Junior, DuckTales de Disney XD, The World According to Jeff Goldblum de National Geographic et The Clone Wars de Star Wars.

Disney+ propose également des films classiques de Disney comme La Petite Sirène, Blanche-Neige et les Sept Nains, La Belle et la Bête, Aladdin et bien plus encore.

OCS

Depuis son lancement en 2004, OCS est devenue la plateforme de streaming numéro un en France. Elle propose à ses utilisateurs une grande variété de contenus, allant des films et des séries aux documentaires et aux événements sportifs.

Comment fonctionne OCS ?

OCS est facile à utiliser. Vous pouvez vous inscrire à un compte OCS en ligne ou via l’application OCS. Une fois inscrit, il vous suffit de sélectionner le contenu que vous voulez regarder, de payer avec votre carte de crédit et de cliquer sur le bouton » Envoyer « . OCS commencera alors à vous transmettre ses contenus en continu.

Quelles sont les formules d’abonnement d’OCS ?

OCS propose deux grandes formules d’abonnement. La première formule est disponible à partir du site internet de la plateforme et offre deux options différentes.

Un tarif de 10, 99 euros par mois pour l’utilisation de deux écrans simultanément

Un tarif de 12, 99 euros par mois qui permet d’utiliser jusqu’à trois écrans simultanément.

La seconde formule nécessite de prendre par Orange, Bouygues Telecoms, SFR ou encore Free. A ce niveau, les tarifs varient en fonction des périodes d’activation.

Quel est le nombre de séries/films disponibles en France ?

OCS propose une énorme bibliothèque de contenus. Il a actuellement plus de 5 000 films et émissions de télévision disponibles en France, y compris des films classiques comme la trilogie du Parrain et des superproductions contemporaines comme Inception. OCS propose également des contenus originaux exclusifs comme OCS Go, OCS City et OCS Shock !

En outre, certains contenus disponibles sur OCS peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. De plus, la plateforme n’est disponible que pour les abonnés situés en France.

Paramount+

Paramount+ est un service de streaming de Paramount Pictures, le studio emblématique d’Hollywood. Il propose un vaste catalogue de films, d’émissions de télévision et de contenus originaux que les utilisateurs peuvent regarder à la demande. La plateforme permet également aux abonnés d’accéder à des retransmissions sportives et d’actualités en direct ainsi qu’à d’autres contenus interactifs.

Quelles sont les fonctionnalités offertes par Paramount+ ?

Paramount+ offre des fonctionnalités telles que les téléchargements pour le visionnage hors ligne, le contrôle parental et les profils qui vous permettent de personnaliser l’expérience pour les différents téléspectateurs.

Combien coûte l’abonnement Paramount+ ?

Paramount+ propose plusieurs formules d’abonnement. En premier lieu, il est possible de procéder à un abonnement direct par Paramount+. Il faut, pour cela, débourser 7, 99 euros par mois ou 79, 90 euros par an.

En deuxième lieu, vous pouvez vous abonner par le biais de Canal+ avec 34, 90 euros par mois (avec un engagement de deux ans) ou avec 40, 99 euros par mois sans engagement.

En dernier lieu, en passant par la Livebox Orange ou la boîte Soch, il vous faut débourser 7, 99 euros par mois ou 79, 90 euros par an.

Quels sont les séries/films phares les plus connus de Paramount+ ?

Paramount+ offre une grande variété de contenus. Il peut donc être difficile de choisir les séries et les films les plus populaires. Cependant, le service de streaming propose plusieurs séries télévisées très appréciées telles que Yellowstone, Star Trek : Discovery et The Twilight Zone ainsi que des films acclamés par la critique tels que Mission Impossible : Fallout et A Quiet Place.

Le service propose également une gamme de films originaux exclusifs Paramount+, tels que The Stand et Sponge Bob Movie : Bob l’éponge en cavale

Canal+

CANAL + est une chaîne de télévision française. Sa plateforme propose un large éventail de films et de séries en streaming. Par ailleurs, l’actualité sportive y est disponible en intégralité à travers de nombreux supports dont le choix reste à votre entière liberté. Elle est disponible sur le web, les mobiles (iOS et Android) et les tablettes.

Comment fonctionne CANAL + ?

CANAL+ utilise une technologie de streaming qui permet aux téléspectateurs de regarder des films et des séries sans avoir à les télécharger. Il propose également un mode hors ligne qui permet aux utilisateurs de télécharger le contenu qu’ils souhaitent regarder, afin de pouvoir le regarder plus tard, même en l’absence de connexion Internet.

Par ailleurs, il y a également des paramètres de contrôle parental pour restreindre l’accès à certains contenus.

Quels sont les tarifs proposés par CANAL + ?

L’abonnement Canal+ est accessible sous trois différentes formules. Chacune d’elle a ses avantages et ses implications. Mieux encore, à l’approche de la période festive, de nombreuses réductions sont faîtes et on a droit aux tarifs suivants.

Une première formule à 22, 99 euros puis 27, 99 euros par mois qui donne accès à la télévision et à l’application mobile myCANAL (2 ans d’engagement).

Une deuxième formule sans engagement à 22, 99 euros qui offre uniquement un accès à l’application myCANAL.

Une troisième formule pour les moins de 26 ans et un accès à myCANAL. Il coûte 17, 99 euros par mois.

Avec ces trois différentes formules d’abonnement, vous aurez accès à un large éventail de films et de séries de différents genres. Les trois formules accessibles offrent également des avantages supplémentaires tels que des productions inédites et des réductions sur l’intégralité des services CANAL+.

En outre, Canal+ offre également la possibilité à ses abonnés d’avoir accès à leurs contenus préférentiels uniquement. Par conséquent, en dehors des tarifs généraux présentés ci-dessus, il existe deux autres modèles d’abonnements spécifiques au cinéma et à l’actualité sportive.

Les taris des deux modèles (cinéma et sport) se présentent comme suit.

34, 99 euros par mois pendant un an puis 45, 99 euros pour un engagement de deux ans et un accès à la télévision et à l’appli myCANAL.

45, 99 euros par mois sans engagement et un accès unique à myCANAL.

17, 99 euros par mois sans engagement pour les moins de 26 ans et un accès à l’application myCANAL.

Quel est le nombre de séries/films disponibles en France ?

CANAL+ propose une large sélection de films et de séries en streaming, avec plus de 12 000 titres disponibles en France ainsi que des contenus exclusifs que vous ne trouverez que sur la chaine TV.

Quels sont les séries/films phares les plus connus de CANAL + ?

CANAL+ propose des séries et des films très populaires, notamment Top Gun, Rogue Heroes, Mister, Ridley Road, Paraiso, La chute du faucon noir, Ambulance 2, Selon la police, Ali, LOL, S.W.A.T et The Northman. On n’oublie pas non plus des titres exclusifs tels que la série documentaire « Pourquoi je vis », le drame historique « L’amour de la vie », la série « La vie » et le thriller espagnol « La Trinchera Infinita ».

SALTO

Salto propose une vaste sélection de films et de séries. La bibliothèque de la plateforme comprend une grande variété de genres, des comédies aux films à sensations fortes en passant par les œuvres dramatiques. Salto propose également du contenu exclusif ainsi qu’une bibliothèque de films et de séries classiques.

Combien coûte Salto ?

Salto offre une gamme de plans d’abonnement, vous pouvez donc choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins :

Un plan mensuel : 7,99€ par mois ;

Un plan annuel : 69,90€ l’an ;

Une période d’essai.

Salto propose également des remises et des offres promotionnelles tout au long de l’année.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Salto ?

Salto offre une variété de fonctionnalités pour rendre votre expérience de streaming plus agréable. Les principales sont les suivantes :

le téléchargement pour visionnage hors ligne ;

le contrôle parental ;

les recommandations personnalisées ;

le moteur de recherche pour vous aider à trouver le contenu que vous recherchez.

Quels sont les séries/films phares les plus connus de Salto ?

Salto propose une variété de séries et de films populaires. Il s’agit notamment des productions suivantes.

Prométhée ;

NCIS : Hawai’s saison 1 ;

Clem ;

Serena ;

Sexe entre amis ;

Good Time ;

Trop jeune pour elle ;

Wasabi ;

Au suivant.

Par ailleurs, la bibliothèque de films et de séries de Salto s’enrichit constamment de sorte qu’il y ait toujours de nouveaux titres à explorer.

En gros, au regard des particularités de chaque service de streaming, il vous revient de prendre l’option que vous jugez plus favorable.