Laurent Ruquier évite Quelle Époque de Léa Salamé sur France 2, révèle une préférence de plateforme

Le pari réussi de Laurent Ruquier sur BFMTV

Analysons les raisons de cette transition réussie et les changements dans le paysage audiovisuel français.

Une nouvelle ère commence pour Laurent Ruquier #

C’est au terme de la saison 2022/2023 que Laurent Ruquier décide de changer d’horizon. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services auprès du groupe France Télévisions avec des émissions telles que « On a tout essayé » et « On n’est pas couché », il opère un choix audacieux en rejoignant l’équipe de BFMTV dès septembre 2023 pour animer une nouvelle émission d’une heure en direct appelée « Le 20H de Ruquier ». Ce virage pourrait s’avérer payant pour l’animateur, témoignant ainsi des nouvelles opportunités offertes par les chaînes privées en matière de création de contenus originaux et de formats inédits.

Un démarrage en puissance pour le 20H de Ruquier #

L’arrivée de Laurent Ruquier sur BFMTV s’est faite en fanfare. En effet, entre le lundi 25 et le mercredi 27 septembre, les trois premiers épisodes de son émission co-présentée avec Julie Hammett, journaliste venant de LCI, ont réalisé des scores très satisfaisants. En moyenne, la tranche horaire de 20h à 21h a rassemblé 342 000 téléspectateurs, pour une part d’audience de 1,6% auprès du grand public et atteignant même jusqu’à 2% auprès des 25-49 ans. Ces chiffres témoignent d’une réelle curiosité des Français pour cette nouvelle émission et semblent encourager Laurent Ruquier dans son choix.

Les raisons d’un départ inattendu #

Interrogé par le magazine Télé Loisirs sur les raisons de son départ de France Télévisions, Laurent Ruquier a expliqué qu’il avait été affecté par les intentions de la direction de France Télévisions après l’arrêt de son émission en juin 2023. Selon lui, il était très impoli d’informer quelqu’un fin juin que l’on ne travaillera plus ensemble la saison suivante, surtout après tant d’années passées au sein de France Télévisions. Cette situation semble avoir motivé sa décision de s’éloigner du groupe pour tenter une nouvelle aventure.

Le refus de participer à Quelle Époque et la préférence pour BFMTV #

Laurent Ruquier a également évoqué son refus de se rendre sur le plateau de l’émission « Quelle Époque » depuis que Léa Salamé en a pris les commandes. Il évitera ainsi l’édition prévue pour ce samedi 30 septembre sur France 2. Ce choix illustre peut-être non seulement une volonté de ne pas être associé à cette émission précise, mais aussi une sorte de revendication de sa liberté retrouvée grâce à son passage sur BFMTV, où il semble avoir trouvé un nouvel élan créatif et une plus grande latitude pour exprimer ses idées.

Ainsi, le pari audacieux de Laurent Ruquier de rejoindre BFMTV s’avère être un succès, tant du point de vue des audiences que de la satisfaction personnelle de l’animateur. Ce changement de cap témoigne également d’une évolution significative dans le paysage audiovisuel français, avec des opportunités grandissantes pour les acteurs historiques des chaînes publiques à se renouveler en tentant l’aventure des chaînes privées.

