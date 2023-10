Ary Abittan après la justice, "il va super bien", reprend sa vie malgré les accusations de violence

Ary Abittan tourne la page après les accusations de violence et retrouve sa quiétude

Retour sur scène d'Ary Abittan en tant qu'«assisted witness»

C’est dans cette dynamique que nous avons appris, jeudi 5 octobre 2023, son retour progressif sur scène. Rappelons qu’en 2021, une plainte pour violence avait été déposée contre lui et une mise sous contrôle judiciaire avait suivi. Le témoignage de deux autres femmes avait par la suite été recueilli au cours de l’enquête.

Clôture de l'information judiciaire et retrait de la plainte

Devant le manque de preuve, Ary Abittan a donc été placé sous le statut de « témoin assisté » avant la clôture de l’information judiciaire. La plaignante avait alors envisagé de porter plainte pour violences aggravées contre un conjoint. Cependant, comme l’a rappelé la journaliste Myriam Palomba sur le plateau de TPMP le 5 octobre 2023, elle aurait finalement retiré sa plainte pour se concentrer sur l’oubli de cette histoire qui l’aurait fortement traumatisée.

Un premier pas vers la vie publique après deux ans d'absence

Désireux de passer à autre chose, Ary Abittan a brisé le silence en apparaissant publiquement pour la première fois depuis deux ans. La journaliste Myriam Palomba a, quant à elle, confirmé cette envie de tourner la page en donnant quelques indications sur l’état d’esprit actuel de l’acteur : «Il va super bien; il est très soulagé que l’enquête soit close».

Un retour à la vie normale malgré les accusations de violence

Tout porte à croire qu’Ary Abittan semble vouloir reprendre le cours normal de sa vie. Toujours selon les informations divulguées par Myriam Palomba, celui-ci aurait repris une vie normale, profitant de ses vacances pour se rendre notamment à Punta Cana, Saint-Tropez et Tel Aviv. Un vrai bol d’air frais pour l’artiste qui avait été tenu écarté du monde du spectacle durant ces deux années tumultueuses.

Une reprise difficile mais nécessaire pour Ary Abittan

La route sera sans doute encore longue avant que Ary Abittan puisse réellement retrouver l’image positive qu’il avait auparavant. Malgré tout, il est important de souligner son courage et sa détermination face à une situation aussi éprouvante. Il est désormais crucial pour l’acteur de revenir en force et de prouver qu’il n’a rien perdu de son talent au fil des expériences difficiles qu’il a traversées.

Des prochains projets à venir ?

Pour le moment, il est difficile d’imaginer quels seront les projets et collaborations auxquels Ary Abittan pourrait participer dans un futur proche. Néanmoins, l’annonce de son retour sur scène laisse présager que l’artiste ne manque pas d’idées et que sa carrière artistique devrait prendre un nouvel essor rapidement. Il sera donc intéressant de suivre les activités d’Ary Abittan au cours des mois à venir.

Un mot de la fin pour les fans et les curieux

Suite à cette période compliquée, nombreux sont les fans et les curieux qui souhaitent découvrir ce que réserve l’avenir à Ary Abittan. En attendant les annonces officielles concernant ses futurs projets, le public gardera sans doute en mémoire cette reprise en main courageuse et empreinte d’espoir. Souhaitons à Ary Abittan de retrouver toute la quiétude et la prospérité nécessaires à une vie épanouissante tant sur le plan personnel que professionnel.