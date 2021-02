Que serait la série Vikings sans son personnage phare Floki ? Personnage mystérieux et atypique, Floki est connu pour être un grand bâtisseur de bateau et pour sa dévotion totale envers Ragnar.



La saison 6 de Vikings, vient de sortir aux Etats-Unis et les fans ont enfin pu replonger dans l’univers de leur série préférée. La saison 5 se terminait sur la mort de plusieurs personnages très important dont Lagertha qui est tuée par l’un des fils de Ragnar et que Bjorn avait été laissé pour mort dans une bataille contre Ivar. Sans parler de Floki qui, lui aussi, été laissé pour mort en Islande.

Plus de nouvelles Floki : une mort évidente ?

Le meilleur ami de Ragnar a toujours su se débrouiller pour rester en vie. Sauf dans la saison 5 où tous les élements semblent s’être déchaînés contre lui. Dans la season premiere on voit, en effet, Floki, larguer les amarres pour une destination inconnue, laissant son destin aux mains des Dieux.

Floki dans la saison 6 de Vikings

Après avoir perdu Ragnar, sa fille ainsi que sa femme Helga, Floki n’a plus rien à perdre. Dans un geste symbolique, il jette même le compas qu’Ivar lui avait offert pour naviguer sur les flots. Bien vite, la mer se fait de plus en plus violente et les vagues s’écrasent contre la coque de son bateau.

Floki se retrouve bien vite naufragé sur une île à la végétation luxuriante qui se mêle aux pierres brutes des volcans. Tout laisse penser qu’il a atteint le Valhalla.

Le retour inattendu de Floki dans la saison 5 de Vikings

Mais qui a dit que l’on pouvait se débarrer aussi facilement de Floki, interprété par le talentueux Gustaf Skarsgård ? Ce sont finalement Ubbe, le fils de Ragnar, et Torvi, la compagne de Bjorn, qui tombent nez à nez avec Floki dans cet endroit insolite entre réalité et fantasme.

Le retour inattendu de Floki

Avant cela, les deux compagnons ont découvert de nouvelles terres et ont réussi à attendre la Goldenland, l’Amérique du Nord. Ils parviennent à bien s’intégrer avec le peuple de cette terre et semble avoir oublié toutes les querelles d’antan. Michael Hirst, le créateur de la série, explique qu’il ne pouvait pas « laisser abandonné et oublié au pied d’un volcan » son cher Floki qu’il considère comme « l’esprit de la vie » de la série télévisée.

Les fans voient donc le retour d’un Floki vieilli qui semble fatigué des guerres et des conflits passés mais surtout apaisé. Le retour de Floki est aussi une sorte de résurrection symbolique puisqu’il est le dernier Viking encore en vie de la première génération.