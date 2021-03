Les fans de Game of Thrones – House of the Dragon étaient impatients de la suite des rebondissements et des péripéties de cette série.

La pandémie du Covid19 avait enrhumé entre temps la machine de tournage. De bonnes nouvelles s’annoncent désormais.

Découvrez la bande annonce de Game of Thrones – House of the Dragon

Le suspens se poursuit

En raison de la pandémie de Covid 19, le prequel de la série Game of Thrones – House of the Dragon n’avait plus fait signe de vie. Cette série à succès HBO a enregistré un record d’auditoire. Elle avait semblé tirer sa révérence péniblement en mai 2019.

Tout le monde s’imaginait que HBO n’allait pas tourner dos à un projet si juteux. Il ne pouvait en aucun cas lâcher sa vache à lait. Les huit saisons palpitantes ont enregistré plus d’éloges que de reproches.

La chaîne HBO pense bien capitaliser avec le public cible à travers cette saga littéraire de George R.R. Martin. La série est tirée du roman intitulé Feu et Sang de Ryan Condal, un auteur américain.

De bonnes nouvelles en 2022

La série Game of Thrones – House of the Dragon est attendue courant 2022. La crise sanitaire mondiale du coronavirus aurait pu pousser la chaîne à revoir son calendrier en décalant la date prévue pour le lancement.

Ce qui ne serait pas le cas. À travers une interview avec Deadline, Casey Bloys, le président de HBO, a confirmé que tout est mis en place pour que la sortie soit d’ici 2 ans.

L’intrigue de Game of Thrones – House of the Dragon

Pour cette fois ci, l’intrigue va se tourner un peu vers le passé. Il s’agira de retracer les faits 300 ans avant les différents événements de ladite série mère.

Il y aurait dix épisodes qui s’intéresseront exclusivement à la chute de la dynastie Targaryen. L’histoire de la série se précise davantage sur la bande annonce.