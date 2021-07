Loin de nous l’idée de vous cloîtrer devant la télévision et d’amener le sport dans votre vie uniquement de cette manière, mais il faut avouer que certains documentaires et séries présentes sur Netflix et traitant du sport ont un côté relativement motivant qui pourrait, pourquoi pas, vous pousser à rechausser les baskets !

Piloter une Formule 1 pourrait sembler quelque peu épineux, mais les contes de la vie sportive de Michael Jordan pourraient dans un autre sens, vous motiver comme rarement.

Retour sur les meilleurs programmes sportifs disponibles sur la plateforme Netflix

Formula One : Pilotes de leur destin

Diffusée pour la première fois en 2019, cette série vous emmène dans les coulisses (pour l’instant durant trois saisons) du Championnat du monde de F1. Au cœur de la pitlane, aux briefings des directeurs d’écurie et dans l’intimité des pilotes, cette série est produite par Netflix et fut rendue possible par le nouvel élan pris au niveau de la communication par Liberty Media, l’actionnaire majoritaire de l’entité F1 depuis 2016.

La série est si appréciée qu’elle a donné un engouement supplémentaire au championnat après des années passées loin de l’effervescence générale connue dans le passé. On peut voir à quel point le talentueux Lando Norris est aussi taquin en dehors de la piste qu’il est rapide sur cette dernière.

Les puristes et spécialistes de ce genre de monoplaces vous rabâcheront peut-être que l’ultra scénarisation de cette série documentaire est bien trop fantasque et ne reflète pas la réalité du paddock, mais qu’importe : elle a contribué à populariser à nouveau la discipline et une telle plongée dans ce microcosme donne une fraîcheur agréable autour de ce sport.

The Last Dance

Lorsque la chaîne sportive privée ESPN et Netflix ont annoncé 2018 sortir une série documentaire sur la légende ultime du basket-ball et du sport mondial, un grand nombre de fans de la balle orange ont compris qu’il ne s’agissait pas d’un « vulgaire » énième documentaire sur « his airness ».

Bien leur en a pris puisque les scénaristes ont signé, aux côtés de Michael Jordan, un véritable chef d’œuvre bon à dévorer en seulement quelques heures.

Avec des images inédites, des confessions de MJ et un retour sur sa carrière et sa dernière saison d’alors, avec les Chicago Bulls, The Last Dance est une référence en matière de documentaire sportif qu’il faut s’empresser de visionner si ce n’est pas déjà le cas.

Tony Parker, The Final Shot

Captivant. Le mot utilisé par Netflix pour caster ce documentaire sur l’un des plus grands sportifs français de l’histoire prend tout son sens lorsque l’on observe la ou les carrières et l’évolution de Tony Parker au fil des années.

Basketteur exceptionnel et désormais businessman émérite, celui que l’on a longtemps surnommé « TP9 » a une vie bien remplie.

Avec ce documentaire émouvant d’un peu plus d’une heure et demie, vous plongez dans la vie intime et professionnelle de celui qui a porté le maillot des San Antonio Spurs pendant plus de 18 ans, remportant par la même occasion 4 titres de champion NBA.

Sa dernière saison dans la plus prestigieuse ligue de basket-ball au monde avec les Charlotte Hornets et sa terrible blessure à la cuisse quelques mois avant cela ne forme la majeure partie du documentaire.

De Paris à San Antonio en plein Texas, en passant par Lyon, sa ville de cœur aussi bien intimement que professionnellement désormais, Tony Parker vous fait voyager et vous promet un moment intéressant à découvrir l’âme du champion qui est en lui