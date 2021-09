True Story : La saison 2 débarque le 30 septembre sur Amazon Prime

L’année dernière sur Amazon Prime Vidéo, on avait eu plaisir de voir Mcfly & Carlito, Cyprien, Natoo, Norman et Ludovik présenter la saison 1 de True Story avec ces 6 célébrités. En quoi consiste True Story ?

Des personnalités viennent prendre la parole pour raconter une histoire étonnante, surprenante, drôle et – surtout – vraie, qui n’a encore jamais été révélée au grand public. Ces histoires, ils vont leur donner vie en les réinterprétant de manière créative et humoristique. Il y a ainsi des animations tout au long de l’épisode. Mcfly & Carlito, Cyprien, Natoo, Norman et Ludovik avaient donc reçus des invités prestigieux tels que Jonathan Cohen, Antoine de Caunes et José Garcia, Julie Gayet, Olivier et Géraldine Nakache, Fianso ou encore Zahia Dehar.

6 épisodes avaient été mis en ligne et produits par Warner Bros International Television Production France pour Amazon Studios, en collaboration avec Talent Web/Webedia. Il s’agit d’un format de divertissement, qu’Amazon aime bien mettre en ligne comme « Qui rit sort« , qui regroupait des personnalités hilarantes telles qu’Alexandre Lamy, Inès Reg, Reem Kherici, Bérengère Krief, Fadily Camara, Tarek Boudali, Julien Arruti, Gérard Jugnot, Kyan Khojandi et Hakim Jemili avec pour présentateur Philippe Lacheau. « Après le succès de Love Island, nous sommes ravis de lancer la prochaine série française Amazon Original True Story en juin,” déclarait Georgia Brown, Directrice des Amazon Originals en Europe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fatou Guinea Kaba (@fatouguineaa)

« Ce format est drôle et surprenant, et nous pensons que le public de Prime Video sera très heureux de découvrir ces stars d’Internet dans ce nouveau rôle. Nous continuons à investir dans la production française pour nos spectateurs de Prime Video en France et partout dans le monde. Cette série est la dernière production française à arriver sur Prime Video parmi une liste de productions réalisées avec des talents français exceptionnels, que nous avons annoncée plus tôt cette année, dont Voltaire, Mixte, Opérations Totems et The Missing One.”, a ajouté Georgia Brown.

Amazon Prime annonce une saison 2 pour le 30 septembre

Des influenceurs et YouTubeurs iconiques seront aux rendez-vous comme Lena Situations, Emy Ltr, Bilal Hassani, Fatou Guinea, Gaelle Garcia Diaz et Natoo. Il y aura toujours six épisodes d’une demi-heure, produits par Warner Bros. Toujours dans le même concept, des célébrités seront invitées pour partager leurs histoires hors du commun. Parmi elle, on retrouvera notamment Isabelle Adjani, Julien Doré, Teddy Riner, Pierre Niney, Adèle Exarchopoulos et Tony Parker. Chaque épisode a sa personnalité. Incroyable non ? Un duo de Youtubeurs donnera la parole à une célébrité afin qu’elle raconte un histoire étonnante, surprenante, drôle, vraie, qui n’a encore jamais été révélée au grand public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amazon Prime Video France (@primevideofr)

En commentaires, les internautes sont ravis par la nouvelle. « Trop hâte !« , « Grave biennnnn« , « enfin !!!!!!« , peut-on lire sous la publication du compte Instagram Amazon Prime France.