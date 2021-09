The Electrical Life of Louis Wain : Amazon Prime Vidéo sort la bande annonce du film biographique… Les personnages principaux sont Benedict Cumberbatch et Claire Foy !

Louis Wain fût un grand artiste britannique qui mérite d’être connu. Dans son monde excentrique, il voue une véritable passion pour les chats et les chatons, qui sont les principaux sujets de l’homme. Ce dernier était un peintre remarquable, et ses dessins le confirment. Alors que le film biographique a été annoncé, Amazon Prime Vidéo vient de sortir la bande annonce officielle. En attendant que le film soit disponible, on peut déjà apercevoir ses débuts, ses amours, et même la démence.

En savoir plus sur le film

Benedict Cumberbatch et Claire Foy, ont fait partie de ceux qui ont remporté de prix, lors des Emmy Awards cette année. Les 2 acteurs sont les personnages principaux du film The Electrical Life of Louis Wain. Celui-ci a été présenté en première mondiale au Festival du film de Telluride en 2021. Pas encore disponible, le film biographique sera dans certains cinémas américains à partir du 22 octobre 2021. Cependant, il faudra attendre le 5 novembre, pour le voir sur Prime Video. Notons que le film a été réalisé par Will Sharpe. Celui-ci a aussi participé au scénario, qu’il a coécrit avec Simon Stephenson.

Concernant les acteurs du film, ce sont des stars qui n’ont plus rien à prouver. Benedict Cumberbatch a incarné assez récemment Sherlock Holmes. Pour ce qui est de Claire Foy, elle a brillé dans The Crown. De plus, les 2 acteurs n’en sont pas à leur 1ère collaboration. En effet, on les a déjà vu ensemble sur le drame Wreckers il y a quelques années.

Au casting…

Amazon Original ‘The Electrical Life of Louis Wain’ starring Benedict Cumberbatch gets a new trailer. https://t.co/spRoTdi4j0 via @LostWooodsHQ — Lost Woods (@LostWoodsHQ) September 24, 2021

The Electrical Life of Louis Wain est une histoire vraie. Elle retrace le vécu d’un artiste anglais connu pour son excentricité. Il se nomme donc Louis Wain, et à travers ses œuvres, il nous apporte une autre façon de considérer les chats. L’histoire se passe entre les années 1800 jusqu’en 1930. Louis Wain est assez méconnu, et pourtant, lui comme ses œuvres, le mériteraient amplement. L’artiste poursuit une quête, et cela l’amène à vivre des aventures incroyables. En effet, il cherche à comprendre les mystères “électriques” du monde, entre autres. Louis Wain est un homme fort amoureux de sa femme, qui fût la gouvernante de ses petites sœurs.

En dehors de Benedict Cumberbatch et de Claire Foy, il y aura également Andrea Riseborough. Le casting compte aussi Toby Jones, Nick Cave, Hayley Squires, Adeel Akhtar, Stacy Martin, ou encore Aimée Lou Wood. Il faut savoir que le film The Electrical Life of Louis Wain est une réalisation de Guy Heeley, mais aussi d’Adam Ackland, de Leah Clak et d’Ed Clarke. Pour la production, Amazon Studios et StudioCanal se sont associés avec Sunny March de Cumberbatch, Film4 et aussi Shoebox. Pour la distribution au moment venu, Amazon se chargera de la diffusion en salles aux USA. Studiocanal s’arrangera pour que The Electrical Life of Louis Wain soit disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, France, et aussi en Australie.