The Boys aura une « petite sœur » : c’est officiel, Amazon Prime Vidéo vient de lancer la commande du spin-off de la série de super-héros !

La plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo a commandé un spin off pour la série The Boys. Cette information tombe alors que les fans attendent la sortie de la 3e saison de la série de super-héros.

Une 3e saison + un spin off pour The Boys !

INFO – Amazon a officiellement passé la commande d’une saison pour le spin-off de #TheBoys, centré sur l’unique « FAC pour super-héros » du pays. Elle est décrite à mi-chemin entre une série collégiale et un Hunger Games avec l’énergie et le coeur de The Boys. pic.twitter.com/zBIVQYnQ2P — Small Screen (@SmallScreen_FR) September 28, 2021

C’est confirmé pour le lancement de la production de The Boys, par Amazon Prime Video. Pour l’occasion, la firme a procédé à un remaniement au niveau de la production. De ce fait, ce sera un nouveau groupe de showrunners, qui dirigera le projet. Si un spin off est né pour The Boys, c’est parce que les 2 premières saisons de la série ont été un véritable succès. Cette grande popularité de la série auprès de ses abonnés, a amené Amazon à commander une série dérivée.

Au départ, ce n’était que des rumeurs, puisqu’après la diffusion des 2 premières saisons, on savait qu’une 3e était en cours. Ainsi, cela vient d’être confirmé et la série dérivée parlera du quotidien de nos super-héros au sein d’une école ultra-compétitive. Cette dernière est unique en son genre et se trouve aux USA. L’école est gérée par Vought International, et son but est de tester les jeunes supers héros qui y viennent. Ceux-ci pourront avoir la chance de régner sur les meilleures villes par la suite. Cela implique qu’ils devront se disputer des contrats pour avoir la ville qu’ils veulent.

D’après le communiqué de presse de Kripke, le spin off n’aura pas grand-chose à voir avec la série originale The Boys. Cependant, ce sera toujours dans le même univers. Il se pourrait que cette fois, il y ait différentes histoires, du fait du cadre universitaire. On pourrait ainsi s’intéresser à plusieurs personnages et à leur histoire. Néanmoins, il faudra attendre la fin de 2022 pour la sortie, ou alors au début de 2023.

Pour le casting…

Un spin-off a été commandé par Amazon pour #TheBoys On y suivrait les aventures de jeunes super héros en formation dans une école qui appartient à Vought. Elle sera produite par Eric Kripke et le showrunner sera Craig Rosenberg. Série classée elle aussi « R » pic.twitter.com/yBVafEGb6V — BeChill (@BeChill_YT) September 24, 2020

La petite sœur de la série The Boys qui est en développement, n’a pas encore de titre, même si on a déjà une idée du scénario. Au niveau de la production, les choses ont changé, et on constate le départ du showrunner Craig Rosenberg. Finalement, c’est à Michele Fazekas et Tara Butters que revient d’écrire le spin off. Notons que Tara Butters est connue pour avoir été showrunner dans la série Agent Carter.

Dans le casting des supers héros, il y aura Lizze Broadway, connue dans The Rookie, mais aussi Jaz Sinclair. On l’a vu dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Il y aura aussi, Shane Paul McGhie qui a joué dans la série Greenleaf, puis Aimee Carrero dans The Village. L’actrice Reina Hardesty a joué dans la série de super-héros Flash, et Maddie Phillips a été vue dans Teenage Bounty Hunters.

Pour les fans qui se demandent ce qu’il en est de la saison 3 de The Boys, il faut savoir que le tournage vient de se terminer. Elle devrait sortir en 2022, et le spin off viendra après.