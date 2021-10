True Story saison 3 sur Amazon Prime Vidéo : Squeezie pourrait bien être présent au casting des prochains épisodes de la série !

Il n’en fallait pas plus pour qu’une troisième saison de True Story soit commandée. En effet, après une seconde saison exceptionnelle, Prime Vidéo n’a pas tardé à se lancer le défi de se surpasser. Entre tous les grands Youtubers, il ne sera pas facile de former l’équipe qui pourra tenir tête à la dream team. Toutefois, la plateforme de streaming n’a pas dit son dernier mot et pourrait bien appeler Squeezie dans la saison 3 de True Story. On vous en dit plus dans la suite.

À propos de True Story

Retrouver demain la saison 2 de True Story Avec sur Amazon Prime Video pic.twitter.com/hogcNtqldb — GossipSerie (@GossipSerie_) September 29, 2021

True Story fera son retour avec une troisième saison d’ici l’année prochaine sur les écrans. Il faut souligner que Prime Vidéo est parvenue à mettre en avant un casting cinq étoiles grâce aux nombreuses personnalités bourrées de talent. Les Français les ont d’ailleurs énormément appréciées. Cela paraît donc évident que Amazon Prime Vidéo passe très vite la commande d’une saison 3. Cette dernière embarquera de grands noms du Youtube Game.

Le premier Youtuber à qui on pense lorsqu’il est question de narrer des histoires est Squeezie. En plus, avec ses threads horreur, l’homme cumule des millions de vues. Ses vidéos intègrent même le Top des plus populaires sur sa chaîne Youtube.

Par ailleurs, il ne s’agit pas du format unique par lequel Squeezie passe pour laisser entendre ses histoires. L’homme partage des vidéos au sein desquelles ses fans parviennent à suivre la vie extraordinaire de certaines personnes. Tout récemment, c’était celle de Carlos Lehder qui était à l’honneur avec près de cinq millions de visionnages.

La meilleure recrue ne pouvait donc qu’être celle du premier youtuber de France pour une saison 3 épique de True Story. N’oublions également pas que le jeune vidéaste vient à peine de commencer son émancipation. L’homme a donc besoin de fortes ressources financières pour faire rouler son entreprise. Voilà donc un partenariat exceptionnel pour une saison qui s’annonce étincelante.

Pourrait-on s’attendre à un refus de Squeezie ?

Isabelle Adjani est l’une des invitées de la deuxième saison de «True Story», qu’Amazon Prime Video dégaine ce jeudi 30 septembre. Sont aussi attendus Julien Doré, Pierre Niney, Teddy Riner, Tony Parker et Adèle Exarchopouloshttps://t.co/S638k9yfRq — Le Parisien (@le_Parisien) September 30, 2021

Pour l’instant, l’intéressé n’a fait aucune déclaration officielle à propos d’une éventuelle participation à la saison 3 de True Story. Néanmoins, il est presque certain que les dirigeants de la plateforme de streaming Prime Vidéo lui proposeront un deal assez juteux.

D’un autre côté, il est également possible d’envisager un refus du youtuber malgré que le projet n’ait aucun impact négatif sur sa carrière. Il faut souligner que de nombreux proches de Squeezie à l’instar de Cyprien, Natoo et autres ont déjà pris part aux précédentes saisons.

Il semble que les producteurs de True Story auraient déjà eu à proposer des participations au youtuber les précédentes fois. Squeezie aurait émis des refus en raison d’un emploi du temps trop chargé. Cette fois, les amoureux de la série devront espérer que l’homme puisse marquer sa présence dans la saison 3 de True Story.

En ce qui concerne le nombre d’épisodes, sachez qu’on devrait s’attendre à six comme les deux saisons dernières. Néanmoins, Amazon n’a pas encore confirmé un financement de la suite de la série. La plateforme est certainement en train d’analyser les audiences générées par la nouvelle partie.