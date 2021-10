The Boys saison 3 sur Amazon : Une vidéo promotionnelle révèle le retour d’un personnage très craint !

Les téléspectateurs auront bientôt la chance de retrouver leur série tant estimée The Boys. En attendant, la production continue de faire promouvoir l’œuvre. La saison 3 de The Boys à travers la dernière vidéo promotionnelle relate la suite de l’histoire de Stormfront. Aussi, il faudra également souligner qu’elle met en avant la nouvelle célébrité que gagne le travail signé Starlight et Hughie. Toutefois, un autre détail a été confirmé par cette vidéo promo. On vous en dit plus dans la suite.

Stormfront sera bien présent dans The Boys 3

Remember that time The Deep got an endorsement deal from @LiquidDeath and then was almost immediately fired for burning plastic and making them look stupid? We do. #deathtoplastic #DeathToAllSupes pic.twitter.com/lAph2ms7LR — The Boys (@TheBoysTV) October 7, 2021

Il est vrai que le tournage de The Boys a récemment été clôturé. Cependant, Amazon est parvenue à garder les fans en haleine via une série de vidéos promotionnelles. C’est ainsi que les vidéos Seven on 7 with Cameron Coleman ont débarqué. Grâce à ces dernières, la production arrive à combler le vide existant entre la saison 2 et la saison 3 de The Boys. Dans cette logique, le contenu mensuel propose des actualisations sur les événements se déroulant au sein de cet univers.

L’histoire de Stormfront va connaître une continuité dans The Boys 3. C’est déjà ce à quoi on peut s’attendre après la dernière édition de Seven on 7 with Cameron Coleman. Stormfront d’Aya Cash est nouvellement arrivée dans The Seven en début de la deuxième saison.

Apparemment, après avoir été éliminée dans le final de la saison 2, la vidéo illustre la façon dont sa mémoire perdure. Il semblerait que les partisans les plus redoutables de Stormfront aient commencé à se regrouper. Leur objectif, c’est de pousser Vought à relater ce qu’il a vraiment eu.

Une saison 3 pour étendre les idées

La suprématie blanche et le racisme ont été illustrés au moyen de Stormfront durant la deuxième saison de The Boys. Cette fois, on a l’impression que le showrunner Eric Kripke souhaite élargir les frontières de ses idées dans The Boys 3.

La vidéo publiée embarque également d’autres points amusants sur la suite de l’histoire. On se rend compte en plus que Starlight renforce sa popularité dans ce monde. Toutefois, cela va se faire en incluant le come-back du costume original pas assez sexualisé.

De la vidéo promotionnelle récemment partagée, on peut noter le retour de Cindy avec Black Noir à sa recherche. Dans le même temps, Hughie et Victoria Neuman ont l’air d’avoir pu convaincre Ezechiel.

Du beau monde au casting

Did you miss Cameron Coleman lying to your face? We didn’t. It’s a new episode of @VoughtIntl‘s Seven on 7. Be sure not to eat before watching this trash cuz it might make ya sick. pic.twitter.com/e1ZqPFYln8 — The Boys (@TheBoysTV) October 7, 2021

Mis à part Soldier Boy incarné par Jensen Ackles, d’autres nouveaux personnages seront présents au casting. On peut déjà évoquer Supersonic/Drummer Boy joué par Miles Gaston Villanueva, ainsi que Gunpowder interprété par Sean Patrick Flannery. À la liste, il faut également ajouter Blue Hawk joué par Nick Wechsler. Dans le rôle de Little Nina, ce sera l’actrice Katia Winter qui sera vue. Il s’agit d’une criminelle russe particulièrement passionnée de sex-toys. On la verra certainement jouer un rôle récurrent dans les épisodes du futur.

Par ailleurs, le spin-off de The Boys a déjà été commandé par Amazon. Ce dernier relate la vie de jeunes super héros. Ils seront amenés à faire leurs preuves à l’école de la Vought International. Pour l’instant, le titre de la future série n’a pas encore été divulgué.