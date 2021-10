The boys sur Amazon Prime Vidéo : Jack Quaid raconte son traumatisme dû aux branchies de Chace Crawford !

Les fans de la série The Boys qui étaient présents, ont dû être ravis de voir les acteurs lors du Comic-Con de New-York. Une occasion pour l’un d’entre eux, Jack Quaid, de faire quelques petites révélations sur la série, dont la 3e saison est attendue par les utilisateurs d’Amazon Prime Vidéo.

La poitrine traumatisante de Chace Crawford

Pour les fans de la série The boys qui attendent impatiemment la 3e saison, cela ne devrait plus tarder. Il faut noter que c’est dès la fin de la diffusion de la saison 2, que la plateforme a fait part de sa décision de renouveler la série pour une 3e saison. Il faut savoir que The Boys est une création d’Eric Kripke, Seth Rogen et aussi Evan Goldberg. L’œuvre cinématographique est en réalité une adaptation de comics américains portant le même intitulé. Ces derniers furent créés par le scénariste Garth Ennis.

Dans la série The Boys, des justiciers doivent venir à bout d’un groupe de méchants dotés de pouvoirs, et qui se font appeler Les Sept. La série est connue pour être assez brutale. Puisqu’elle est inspirée de comics, on ne s’étonne donc pas de voir les acteurs prendre part à des évènements tels que le Comic-con de New-York. Cela s’est déroulé ce 7 octobre 2021, et l’un des acteurs de The Boys a parlé d’un détail qui a bien failli le rendre fou.

Dans la série, Chace Crawford joue le rôle d’un homme poisson. De ce fait, il possède…des branchies. Cependant, il faut que cela soit très réaliste à l’écran, et pour ce faire, la production n’a pas utilisé d’effets spéciaux comme on l’aurait cru. En réalité, une réplique exacte du torse de Chace Crawford a été modelée, de sorte à pouvoir y insérer des pompes à air. C’est grâce à ceux-ci qu’il a été possible de rendre les branchies vivantes.

Le rendu final était tel que Jack Quaid a eu du mal à s’en remettre : « Chaque jour, pendant trois semaines, elle est restée dans la cabine de la coiffeuse et du maquilleur. Donc la première chose que j’ai vue pendant trois semaines, tous les jours, c’était une poitrine coupée de Chace Crawford avec des branchies. Ça me rendait fou. » Il n’était pas le seul, Erin Moriarty (Annie) a aussi trouvé cette poitrine particulièrement traumatisante.

Quel casting pour la 3e saison ?

L’attente ne sera plus trop longue puisque le tournage de la saison 3 de The Boys est fini, et c’est officiel. Quant à ceux qui reviennent, cela concerne déjà tous les personnages principaux de la série. Il y aura par exemple Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Antony Starr (Homelander) et Erin Moriarty (Stella/Starlight).

De nouveaux acteurs rejoindront aussi le casting. C’est le cas de Jensen Ackles vue dans les 15 saisons de la série culte Supernatural. De la même série, Jeffrey Dean Morgan débarque également dans The Boys. Vue dans Sleepy Hollow et dans Dexter, Katia Winter se joint au casting. Il en va de même pour Laurie Holden qui a joué dans The Walking Dead, et il y en a encore d’autres, avec un palmarès tout aussi intéressant.