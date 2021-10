Chapelwaite : Une nouvelle série d’horreur mise en avant par la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo en cette semaine d’Halloween !

C’est bientôt Halloween, et aucune plateforme de streaming ne veut être à la traîne. Toutes sortent la grosse artillerie pour proposer des fictions d’horreur qu’elles avaient tenues au chaud pour l’occasion. D’un côté, Netflix avait permis à sa communauté de savourer Hypnotique et Nobody Sleeps In The Wood Tonight. Cette fois, c’est à Amazon Prime Video de s’illustrer. Dans ce sens, la plateforme de streaming a souhaité mettre en avant la saison 1 de Chapelwaite. Il s’agit d’une nouvelle série d’horreur qui s’inspire d’un des multiples best-sellers signés Stephen King.

Chapelwaite, une fiction qui nous vient d’un des livres les plus vendus de Stephen King

Chapelwaite est une série horrifique qui s’adapte au livre intitulé Celui qui garde le ver. Publié en 1978, il nous vient du célèbre talentueux auteur de fictions d’horreur, Stephen King. Aux États-Unis, la série est accessible depuis le mois d’août dernier via la plateforme EPIX.

Avant sa mise en ligne sur EPIX, l’acteur Michael Wright avait fait une déclaration la concernant. Dans ses propos, il soulignait que Chapelwaite est une imagination nouvelle et totalement effrayante de l’horreur gothique classique. Visiblement, l’acteur était très emballé à l’idée de collaborer avec l’équipe sur le projet. On le sait, lorsqu’il s’agit d’horreur, il est difficile de trouver mieux que Stephen King.

La série Chapelwaite embarque les téléspectateurs dans les années 1850. On y retrouve le capitaine Charles Boone qui envisage de ramener ses trois enfants au sein de sa maison familiale. En effet, l’homme vient de perdre sa femme en mer. Cependant, cette belle idée de se réinstaller dans cette maison va virer au cauchemar par la suite. Ainsi, Charles fera des retrouvailles avec de vieux démons qui hantent la famille Boone depuis de nombreuses générations.

Une adaptation qui semble bien avoir touché le cœur de l’écrivain

La série #Chapelwaite avec Adrian Brody est disponible sur Amazon Prime Vidéo. Pour sauver son avenir, Charles Boone devra lutter contre une malédiction familiale et les horreurs de son passé. pic.twitter.com/PIQyyQ8o6U — Incoming (@IncomingFr) October 27, 2021

Sur les plateformes de streaming, on rencontre moult adaptations des œuvres de Stephen King. Cependant, elles n’ont pas toujours la chance de se voir toutes acclamées par ce dernier. Néanmoins, Chapelwaite a eu des éloges de la part de l’auteur de l’histoire qui a été adaptée en série. Le célèbre écrivain a ainsi laissé un mot sur Twitter pour saluer la réalisation. « Chapelwaite (Epix) : Excellent, une expansion effrayante de mon histoire, ‘’Jerusalem’s Lot ». Je l’ai écrite à l’université. Huit ans plus tard, j’ai réalisé que c’était le prologue du roman qui est devenu ‘’SALEM’S LOT’’ », a-t-il publié.

En ce qui concerne le casting de la série, on retrouvera Adrien Brody connu dans Le Pianiste et Predators. C’est en effet ce dernier qui a accepté d’interpréter le rôle de Charles Boone. À ses côtés, il faudra compter sur Emily Hampshire de 12 Monkeys et de My Awkward Sexual Adventure.

Enfin, d’autres acteurs s’illustrent à l’instar de Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus, tout comme Ian Ho et autres. La diffusion de la série débute ce mercredi 27 octobre. Les abonnés d’Amazon Prime Vidéo peuvent donc déjà savourer les 10 épisodes qu’embarque Chapelwaite.