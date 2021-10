Gossip Girl : La série culte disponible sur Amazon Prime Video, que deviennent les acteurs ?

C'est l'automne et les plateformes de streaming deviennent nos meilleurs amis avec des plaids et du chocolat chaud ! D'autant plus quand des séries cultes font leur arrivée sur des plateformes de streaming. C'est le cas de Gossip Girl, disponible sur Prime Video. Mais que deviennent les acteurs principaux 9 ans après la fin de la série ?

Blake Lively, maman et heureuse avec Ryan Renolds

Celle qui joue Serena wan der Woodson a continué sa carrière d’actrice après Gossip Girl et est devenue reconnue de tous. Son dernier film, « Le rythme de la Vengeance » remonte à 2020. Depuis, elle vie sa vie de maman épanouie aux côtés du célèbre acteur Ryan Reynolds, un des couples les plus emblématiques d’Hollywood ! Sa troisième fille a eu 2 ans le 4 octobre et pour pour célébrer sa journée spéciale, l’actrice lui a offert une soirée sur le thème « My Little Pony ».

Penn Badgley, en tête d’affiche de la série à succès You

Celui qui interprète le copain de Serena dans Gossip Girl, Dan Humphrey, qui l’a d’ailleurs été dans la vraie vie, fait beaucoup parlé de lui cette année. En effet, la saison 3 de You, la série Netflix à succès dans laquelle il joue, est beaucoup appréciée. Son jeu d’acteur est vraiment reconnu et il est médiatiquement très exposé. Même Cardi B est fan de l’acteur et s’est retrouvée enchantée de savoir qu’il la connaissait. En ce moment, c’est clairement la vedette du casting de Gossip Girl. Qui l’eu cru ? Dans sa vie personnelle, Penn Badgley est en couple depuis l’été 2014 avec la chanteuse et artiste américaine Domino Kirke. Ils se sont mariés le 28 février 2017.

Ed Weswick vient d’être célibataire

L’acteur de 34 ans qui interprète le charismatique Chuck Bass se fait un peu plus discret professionnellement parlant suite à des histoires assez sombres dans lesquelles il était soit-disant impliqué. Il a tourné dans un film en 2021 : Me, You, Madness, un thriller de comédie américain écrit, réalisé, produit par et avec Louise Linton mais ce dernier n’a pas fait trop de bruit. Côté personnel, il se trouve que l’acteur est un coeur à prendre. Il vient de rompre avec le mannequin sud-africain Tamara Francesconi après 2 ans de relation.

Leighton Meester, de retour dans une série

Après la fin de Gossip Girl, celle qui incarne Blair Waldorf a fait une longue pause à la télé. Ce n’est qu’en 2017 soit 5 ans après la fin des aventures des jeunes de l’Upper East Side qu’elle revient à la télé dans la série Making History dont elle tient l’un des premiers rôles. Mais cette comédie fait un flop et est annulée après seulement 9 épisodes. En 2018, l’ex-star de Gossip Girl est de retour dans la série Single Parents, disponible sur Disney+. Leighton Meester y donne même la réplique à son mari dans la vie depuis 2014 : Adam Brody, avec qui elle a eu 2 enfants. La série est finalement annulée en 2020 après deux saisons.

Chase Crawford, à l’affiche d’une série sur Amazon Prime Video

De son côté, Chace Crawford, qui joue Nate Archibald a lui aussi retrouvé un rôle après quelques années compliquées. Après un court passage dans Glee en 2014, il a joué dans la série Blood & Oil, annulée après quelques épisodes. En 2019, il a rejoint le casting de la série The Boys, disponible sur Amazon Prime Vidéo, où il incarne The Deep. Il sera bientôt de retour dans la saison 3 du show.