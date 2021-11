Rec sur Prime Vidéo : Diverses fins ont été tournées dans l’optique de créer la surprise chez les acteurs !

Les amoureux des films d’horreur se souviennent certainement de Rec. Le film portait un concept assez réaliste et rempli d’émotions.

Rec est un classique du cinéma horrifique réalisé en 2007. Au cours du tournage, il se pourrait que les réalisateurs aient joué sur le scénario final. En effet, Jaume Balaguero et Paco Plaza ont fait tourner diverses fins. L’objectif était de troubler l’esprit des acteurs afin que le mystère demeure jusqu’à la dernière minute. On vous en dit plus dans la suite.

Le concept lancé par Rec à l’époque

Au cours de l’année 2007, le cinéma d’horreur espagnol a pris tous les téléspectateurs à contre-pied avec la sortie de Rec. Ce dernier se révélait au public dans la même période que Cloverfield. On a pu alors assister à un essor du genre found footage grâce aux réalisateurs Jaume Balaguero et Paco Plaza. Rec se présentait comme si on embarquait dans un véritable enregistrement trouvé dans des archives. Le projet avait ainsi quelques similitudes avec le film Le Projet Blair Witch sorti en 1999.

Dans Rec, les téléspectateurs suivent Angela Vidal. Cette dernière est une présentatrice de l’émission ‘’Pendant que vous dormez’’. L’intégralité des images vues par le téléspectateur est issue de l’enregistrement du cadreur de la jeune femme. Celui-ci la suit durant toute cette nuit totalement folle. Aucun montage ni trucage n’était donc à l’ordre du jour. Ce sentiment de réalité est également éprouvé par le spectateur avec la tension qui grimpe à chaque instant.

C’est ainsi que Angela et son cadreur suivront un groupe de pompiers de Barcelone. Ces derniers ont en effet été appelés pour une intervention dans un immeuble. Cependant, c’était loin de se douter qu’ils allaient se retrouver en quarantaine et enfermés avec une bande de zombies.

Rec, une mise en scène particulière

-[REC] est sur Prime Video pic.twitter.com/58jVIWLKw2 — Ren Draner (@RenDraner) October 31, 2021

Si Rec a marqué le cœur de nombreux téléspectateurs, c’est certainement à cause de cette façon particulière dont il a été mis en scène. Le film s’est voulu réaliste et a insufflé aux spectateurs un sentiment d’images réelles. Afin de donner plus de saveur à ce côté réel, les réalisateurs se sont même tournés vers des interprètes pas assez connus. Angela Vidal a été incarnée par Manuela Velasco, qui était même une présentatrice télé. Aussi, le scénario entier n’a pas été fourni aux acteurs afin que la surprise soit vraiment réelle. Les acteurs ont donc dû improviser à des moments donnés.

L’existence d’une autre fin

#Rec est sur @PrimeVideoFR. Film de zombies parfait pour #Halloween. Saviez-vous qu’une autre fin a été tournée pour tromper les acteurs ?https://t.co/0RzGt0G09R — CinéSéries.com (@cineseriescom) October 30, 2021

Dans le but d’amener le suspens encore plus loin, deux fins alternatives ont été tournées par les cinéastes. Dans la fin officielle, on retrouve Angela bien cachée dans le grenier. On parvient à la voir dans le noir grâce à l’effet infrarouge lancé par la caméra. La jeune femme sera ensuite emportée par une créature. Pour ne pas révéler la fin aux acteurs, les réalisateurs ont alors souhaité que Manuela Velasco tourne deux autres séquences finales.

Dans la première, la jeune femme est parvenue à sortir du grenier et à descendre les escaliers dans l’obscurité. Elle parvient à passer au beau milieu des zombies immobiles. Dans la seconde séquence, Angela est immédiatement attaquée à sa sortie du grenier par la vieille dame, Mme Izquierdo.

Grâce à un bonus du DVD de Rec, la comédienne a alors donné son avis. Selon ses propos, elle n’avait aucune idée de la fin et pensait que son personnage allait s’en sortir au final. Les indicateurs que les deux réalisateurs avaient laissé entendre étaient volontairement trop ambigus et minimes. Selon ce qui lui avait été dit, elle devait juste descendre et passer devant la foule des infectés.

La fin tragique d’Angela n’a donc pas été mise en avant. Les réalisateurs ont juste voulu tromper l’actrice et d’autres acteurs. La véritable fin a été celle où on voit la jeune femme être emportée par la créature du grenier Medeiros.