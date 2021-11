Overdose : A la découverte du nouveau film d’Olivier Marchal centré sur le trafic de drogue et le go-fast !

On se souvient encore de Bronx sur la plateforme de streaming Netflix. Cette fois, c’est avec un autre service de streaming que Olivier Marchal a décidé de passer son prochain cap. Ce sera donc en collaboration avec Amazon Prime Vidéo qu’on partira à la découverte du nouveau film du réalisateur intitulé Overdose. Le long-métrage est prévu pour l’année 2022. On s’apprête à suivre une enquête centrée sur le trafic de stupéfiants entre la France et l’Espagne et sur les moyens de contrebande. Apprenez-en davantage dans la suite.

Le grand retour d’Olivier Marchal

Olivier Marchal va écrire et réaliser pour @PrimeVideoFR le film #Overdose avec Sofia Essaïdi, Assaâd Bouab, Nicolas Cazalé… Un film d’action entre la France et l’Espagne sur le trafic de stupéfiants et les go fast. pic.twitter.com/acSDBPb4wn — AlloCiné (@allocine) November 10, 2021

Les spécialistes du polar et des films d‘action policiers ne se comptent pas en grand nombre. Parmi ces derniers, Olivier Marchal ne peut être mis de côté. Le réalisateur reprend ses habitudes après nous avoir proposé Bronx en 2020 et le troisième volet de la série Les Rivières Pourpres en 2021. Dans cette dernière, on le voyait jouer Pierre Niemans, un commissaire de haut rang. À l’occasion de son nouveau projet, Olivier Marchal va présenter Overdose, son prochain film prévu pour 2022. Produit par Gaumont, Overdose fait partie du programme Amazon Original. Ce sera donc à Amazon Prime Vidéo de distribuer le film de façon exclusive sur plus de 240 pays et territoires l’année prochaine.

Olivier a souvent l’habitude de trouver ses meilleurs repères dans le polar sombre et brutal. Cependant, c’est le trafic de stupéfiants entre la France et l’Espagne qui va l’intéresser dans Overdose. Pour réussir ce projet, le réalisateur et scénariste va se tourner vers une adaptation du livre Mortels trafics de Pierre Pouchairet publié en 2017. Les téléspectateurs peuvent déjà s’attendre à y retrouver des thématiques qui tiennent énormément à cœur à Olivier. Parmi ces dernières, la guerre des polices occupe une place de choix.

À quoi s’attendre avec Overdose

Prime Video annonce le début de la production d’#Overdose, le nouveau film d’Olivier Marchal. Ce sera une adaptation de « Mortels Trafics », roman de Pierre Pouchairet (Prix du Quai des Orfèvres 2017). Au casting: Sofia Essaïdi, Assaâd Bouab, Kool Shen… (communiqué) pic.twitter.com/aVD3auMvHz — Fabien Randanne (@fabrandanne) November 10, 2021

Le long-métrage nous embarque dans l’histoire de Sara. Il s’agit d’une jeune femme qu’on retrouve à la tête de la brigade des stupéfiants de la police de Toulouse. Emmenée par une enquête sur un go-fast entre France et Espagne, Sara doit faire avec un infiltré qui n’est autre que son ancien amant.

Aussi, la cheffe va rapidement se rendre compte que son affaire et l’assassinat de deux adolescents dans un hôpital parisien sont liés. D’ailleurs, c’est Richard, le chef de la police criminelle locale qui s’occupe de ce meurtre. Sara et Richard vont devoir collaborer pour mettre la main sur le meurtrier et stopper le go-fast.

Se retrouvant plongés dans une course contre la montre passionnante sur les routes espagnoles et françaises, l’attirance va grandir entre les deux enquêteurs.

Le casting d’Overdose va mettre en avant de nouvelles têtes talentueuses. Généralement, Olivier Marchal fait appel à ses fidèles compagnons. Néanmoins, il semble que la donne ait un peu changé cette fois. Le seul qui s’inscrit dans cette possibilité est Francis Renaud qui a collaboré à de nombreuses reprises avec le réalisateur.

Par ailleurs, les téléspectateurs pourront compter sur de nouveaux visages à l’instar de Sofia Essaïdi, Assaad Bouab, tout comme Simon Abkarian. D’autres noms complètent cette liste assez particulière d’acteurs qui retrouveront Olivier Marchal. Enfin, soulignons que ce dernier va enregistrer une première collaboration familiale puisqu’on va devoir compter sur sa fille Zoé qui intègre également le casting.