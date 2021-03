Carnival Row est une série fantastique américaine produite par Amazon Prime Video et dont la première saison a été diffusée en août 2019.

Elle a été renouvelée pour une seconde saison, mais la crise sanitaire du coronavirus a bloqué le tournage de cette dernière en 2020.

Carnival Row saison 2 disponible bientôt sur Amazon Prime Video

Carnival Row : de quoi ça parle ?

L’histoire de la série se passe principalement à Burgue, ville abritant des communautés d’humains et de non-humains (fées, centaures, faunes…) et rappelant fortement Londres à l’époque victorienne.

Philo (Orlando Bloom), un ancien soldat devenu enquêteur, tente de découvrir l’identité d’un mystérieux criminel qui commet des meurtres sanguinaires.

Alors qu’il mène son enquête, Vignette (Cara Delevingne), une réfugiée appartenant à la communauté des fées, arrive à Burgue. Autrefois amoureuse de Philo, elle va amener ce dernier à se confronter à un passé qu’il a essayé de refouler.

Retardée par la pandémie de Covid-19, la saison 2 de « Carnival Row » est en post-production et devrait probablement sortir durant le dernier trimestre 2021.

L’interprète d’Imogen Spurnrose, Tamzin Merchant, a d’ailleurs récemment révélé que

« sans la crise sanitaire actuelle, cette nouvelle saison aurait déjà été diffusée depuis plusieurs mois ».

Elle s’est également laissée aller à quelques confidences sur son personnage et celui d’Agreus (David Gyasi) :

« Ils embarquent sur un navire à la fin de la première saison. Tout se passe bien pour eux durant les premières minutes de la seconde saison, puis la situation s’aggrave pour les deux amants. »

À la fin de la saison 1, le couple réussissait à s’échapper de la cité juste avant la séparation des humains et des non-humains. On peut imaginer que les choses ne vont pas être aussi simples pour eux et qu’ils pourraient bien être obligés de revenir à Burgue…

D’après ses créateurs, Carnival Row saison 2 va connaitre un développement intéressant de son univers dans la prochaine saison. Les communautés de non-humains vivant à Burgue réussiront-elles à se soulever contre la dictature qui les menace ?

Quel rôle pourrait jouer le couple Philo/Vignette dans cette rébellion ? Les fans de la série le découvriront normalement dans quelques mois.