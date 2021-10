Le Journal d’un dégonflé : Le film d’animation arrive le 3 décembre sur Disney+

Disney+ dévoile la bande-annonce de son film

Adapté de la série de romans jeunesse éponyme de Jeff Kinney, Le Journal d’un Dégonflé raconte les aventures du jeune Greg Heffley, un adolescent maigrichon à l’imagination débordante. Son plus grand souhait : être riche et célèbre. Avant cela, il doit survivre à ses années collèges, pas très difficiles à vivre car il n’est pas populaire. Son meilleur ami, Rowley, est quant à lui un des élèves les plus populaires. Ce n’est pas faut de s’être intégrer pour Greg Heffley, mais sans succès apparent. Il mène plusieurs combats contre les injustices et dénonce ce qui va à l’encontre de ses principes. Le film arrive le 3 décembre sur Disney+.

Jeff Kinney, un auteur à succès

Le film d’animation est réalisé par Swinton Scott (Futurama) tandis que l’auteur du livre Jeff Kiney a écrit et produit le film. Chris Diamantopoulos (Mickey Mouse), Brady Noon (Les Petits Champions : Game Changers) et Ethan William Childress (Mixed-ish) prêtent leur voix aux personnages du film.

Jeff Kinney est un auteur à succès. En effet, la saga Journal d’un dégonflé s’est vendue à plus de 250 millions d’exemplaires en 14 ans à peine à travers le monde entier. La saga compte à ce jour 15 tomes (sans parler des Hors Séries) et raconte sous la forme de carnet de bord (pour ne pas dire journal intime) le quotidien et les mésaventures de Gregory Heffley, un garçon de 12 ans qui rencontre régulièrement des problèmes, aussi bien chez lui qu’au collège.

Jeff Kinney partage sa joie d’avoir travaillé sur le projet : « Avec ce film, mon livre prend vie différemment, et je suis très heureux de voir Greg Heffley, sa famille et ses amis s’animer. C’est pour moi l’occasion d’aborder l’univers de mes personnages autrement. En travaillant sur le film, j’avais l’impression de préparer une merveilleuse surprise que j’ai maintenant hâte de partager avec les spectateurs du monde entier ! »

De précédentes adaptations

Ce n’est pas la première fois que les aventures de Greg Heffley sont adaptés puisque 20th Century Studios en avait fait une saga de quatre films live-action : Journal d’un Dégonflé (2010), Journal d’un Dégonflé : Rodrick fait sa loi (2011), Journal d’un Dégonflé : Ça fait suer (2012) et Journal d’un Dégonflé : Un looong voyage (2017). Ces films sont justement disponibles sur Disney+. Sur Instagram, une personne s’est plaint du manque d’originalité du projet. « C’est clair c’est fidèle au livre mais en 3D mais a part ça, quelles nouveautés dans l’intrigue ? Ça ressemble grandement au 1er tome, qui a déjà été adapté en live action. », peut-on notamment lire. Nous attendons de voir le résultat avant de nous prononcer sur le verdict final !